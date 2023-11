CAPU…T DERBY – Pioli, il Milan e il grande indeciso

A tutti conviene, dunque, che Pioli riesca a uscire con le sue forze dell'ennesima crisi di un 2023 in cui il MIlan ha vinto solo 21 delle 49 partite giocate. Altrimenti? A qualcuno potrebbe venire il sospetto che la soluzione possa chiamarsi Zlatan Ibrahimovic, il grande Indeciso che da mesi tratta con Cardinale per il ritorno nel club senza, però, aver ancora compiuto il grande passo. Per chi scrive non è lui la soluzione all'assenza di una figura di calcio in società e forse non lo sarebbe nemmeno come traghettatore in panchina accompagnato da Abate. Anzi, la sensazione è che anche il balletto Ibra sì-Ibra no-Ibra-forse sia stato uno dei tasselli del puzzle venuto male della stagione milanista. Non ha aiutato nessuno, nemmeno Pioli che per il resto paga colpe soprattutto (ma non solo) sue.