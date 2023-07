CAPU…T DERBY – Plusvalenzopoli

La sensazione è che tutti si muovano come se non fosse successo nulla: giovani che si spostano accompagnati da valutazioni importanti, plusvalenze sistematiche per rientrare nei parametri di bilancio (a volte sollecitate anche dagli organismi ufficiali), alleanze di mercato rivendicate a gran voce. Verrebbe quasi da chiamarle partnership, se non fosse che il termine ha acquisito negli ultimi mesi un significato sinistro e ai confini del lecito.

Il tema non è se qualche procura debba intervenire o no sul nuovo-vecchio sistema di fare calciomercato. Il problema è che siamo sempre fermi a quel modello dopo aver detto, scritto e argomentato per una stagione che rappresentava una bolla pericolosa per tutto il calcio italiano. L'emergenza è, forse, finita? Poi chiaramente i tifosi della Juventus prendono nota e si arrabbiano, anche perché l'ondata giudiziaria sulla loro squadra sembra non finire mai. In Italia va così e chissà se ci sarà un seguito anche alle inchieste sulle altre società, dopo aver stangato quella bianconera. In Europa è pure peggio, perché mentre inglesi e arabi (o tutti e due) fanno quello che vogliono, l'ultima che viene da Nyon è che la punizione alla Juventus, coda delle vicende nostrane, potrebbe scaricarsi sul 2024 e non arrivare subito - leggi squalifica dalla prossima Conference League - per scadenza dei termini entro cui pronunciare la sentenza. Che sembra già scritta, così come l'idea del fine pena mai che affligge per ora uno solo mentre tutto intorno il mondo è tornato a viaggiare con i ritmi di prima.