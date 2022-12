CAPU…T DERBY – Quanti punti vale lo Scansuolo

Viaggio nella 'galassia Juventus' tra alleanze di mercato, favori e tutto quanto distrae i complottisti della prima ora dal cuore vero dell'inchiesta di Torino

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

La vibrante e giustificata indignazione che ha accompagnato la pubblicazione delle carte della Procura di Torino, fotografia di tre anni di (mala)gestione della Juventus, ha come prevedibile finito per mischiare questioni estremamente serie, sulle quali tribunali ordinari e sportivi dovranno esprimersi, ad altre perfette per alimentare le serate dei bar dello sport. Esempio su tutti la cosiddetta 'galassia Juventus', quel reticolo di alleanze che con sorpresa abbiamo scoperto intrecciare con le storie di mercato. Davvero qualcosa di inedito, come se decenni di amicizie e rapporti non fossero mai esistiti e non avessero interessato tutte, ma proprio tutte, le società italiane e in particolare le più potenti. Anche la cosiddetta 'galassia Juventus' è stata data in pasto al popolo dei tifosi con l'unica conseguenza possibile e cioè confermare agli occhi dei complottisti in perenne esercizio l'esistenza dello Scansuolo e delle sue sorelle.

Tutto, ovviamente, a vantaggio della Juventus

Siccome, però, il calcio e lo sport hanno il difetto di essere misurabili con i risultati, numeri che possono essere messi in colonna, ecco un rapido ragionamento sul tema prendendo a riferimento le stagioni dei bilanci presuntamente farlocchi, degli acquisti a rate (altra enorme novità, pare) e della rivendicazione di vecchie amicizie sul mercato. Non in campo, ma questo è il passaggio che difetta ai complottisti che non si arrendono nemmeno davanti all'evidenza. Quale? Dal 2019 a oggi (dunque tre campionati e mezzo) le squadre della famosa galassia bianconera, vassalle per definizione di quelli che rileggono la storia con gli occhiali che preferiscono, hanno tolto alla Juventus 26 punti sui 78 totali. Uno su tre, spalmati lungo 26 sfide. Non un buon affare per l'ape regina che evidentemente non ha saputo nemmeno imporre il suo volere ai sudditi.

Il mitologico Scansuolo, ad esempio, ha lasciato alla Juve solo 14 dei 21 punti disponibili ed è stato appena più suddito dell'Udinese (13 punti) ma molto più ubbidiente dell'Atalanta, alla quale devono essersi dimenticati di dire della storia della 'galassia' visto che di punti ne ha raccolti addirittura 9 concedendone appena 6. In pratica solo la Sampdoria, che però di partite ne ha perse tonnellate contro chiunque, si è allineata alla fama di Scansdoria strappando, quasi scusandosi, appena un pareggino. Media complessiva della Juventus contro le alleate: 2 punti a partita. Media totale della Juventus nei tre campionati e mezzo di riferimento - per intenderci quelli certamente falsati secondo il tribunale del popolo - 2 virgola 03. Lo stesso.

Dice la vox populi: eh ma le cose andavano avanti da chissà quanto tempo, quindi tutti i campionati sono stati falsati perché la Juventus controllava le rose di mezza Serie A. Vero? Rapido calcolo: tra il 2011 e il 2019 Conte prima e Allegri poi hanno viaggiato a 2,39 di media a partita (727 in 304 gare). Contro le galattiche (Scansuolo, Atalanta, Scansdoria e Udinese) allo stesso modo. Anzi, un pelo più piano: 2,36. Che non sono pochi, ma andrebbe ricordato che in quel periodo la Juventus vinceva praticamente contro tutti, amici e non.

La morale è semplice: l'inchiesta Prisma e i rilievi della Consob sono seri e non serve aggiungere altro. Nemmeno per fare la parte degli ingenui vissuti fin qui su Marte o per alimentare le tesi dei terrapiattisti del pallone, quelli che a tutti i costi vorrebbero riscrivere l'albo d'oro di un decennio presumendo di essere stati gli unici ad averci sempre visto giusto. Ma non sempre chi scorge la luce nel buio è un illuminato; a volta si tratta soltanto di un guidatore che va contromano.