CAPU…T DERBY – Un Sacco Di Bello

L’audio tra arbitro e Var del rigore negato al Bologna va pubblicato o no?

Redazione DDD Direttore responsabile

di Giovanni Capuano -

Quarant’anni fa ‘Un sacco bello’, opera d’esordio di Carlo Verdone, fece saltare il banco: costata due lire, incasso oltre due miliardi al botteghino rivelando il talento del suo regista. Quarant’anni dopo ‘Un sacco Di Bello’ può trasformarsi nel blockbuster di fine estate, con record di visioni e sicura coda di polemiche a seguire.

Cosa farà il designatore Rocchi, atteso domani a mezzogiorno nell’arena di Coverciano?

Trasmetterà o no l’ormai celebre audio del colloquio tra il Di Bello e Forneau in occasione del rigore non dato al Bologna di cui tutta Italia parla da una settimana?

Ah, saperlo… Quello che è certo è che nemmeno l’ostensione del suddetto dialogo (nel quale per intenderci i due sciagurati protagonisti semplicemente faranno la figura di quelli che non ci hanno capito una mazza) placherà gli animi. Gli anti-juventini in servizio permanente continueranno a gridare al complotto, gli juventini ormai stufi di farsi dare dei ladri si chiederanno in eterno perché quell’audio si è tanti altri no. Mondi non comunicanti tra di loro con in mezzo una classe arbitrale che ha mille difetti, soprattutto di gioventù anche se la cosa non riguarda il già citato Di Bello, ma che ha anche il merito di star cercando con pazienza la strada per rendersi il più possibile trasparente.

Allora ci permettiamo di dare un consiglio a Rocchi, che deve decidere se pubblicare o no l’audio Di Bello. Lo faccia sentire e pure gli altri di Juventus-Bologna. Anzi, con coraggio proietti integralmente tutto il lungometraggio dello Stadium, 100 e passa minuti di respiri, sospiri, urla, valutazioni, chiamate, silenzi, corse affannate e indicazioni tecniche. Roba da mal di testa per i non addetti ai lavori (chi scrive lo ha provato e garantisce), ma forse l’unico modo per far comprendere una cosa sola e cioè che ogni tanto arbitri e Var semplicemente sbagliano. Non ci capiscono una mazza. A favore o contro la Juventus. Ma fin qui nemmeno il kolossal ‘Un sacco Di Bello’, forse, può spingersi ad arrivare.

