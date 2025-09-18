Manchester City-Napoli, un film con DiCaprio per il match di stasera

Le due squadre sono pronte a darsi battaglia per conquistare la vittoria e, per l'occasione, abbiamo scelto un lungometraggio che parla di sogni

Jacopo del Monaco 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 13:02)

Per la nostra rubrica CineGol proponiamo ai lettori un film per la partita di stasera tra Manchester City e Napoli. Le due squadre, questa sera, si affronteranno alle ore 21:00 presso l'Etihad Stadium in occasione della prima giornata di Champions League. In attesa del fischio d'inizio, ecco il lungometraggio da abbinare a questo match importante.

Il film per Manchester City-Napoli: Inception — Per la partita di stasera che metterà di fronte i Citizens ed i Campioni d'Italia, c'è bisogno di un film che parla di sogni e con un cast ricco di stelle. Ecco perché abbiamo scelto Inception, lungometraggio diretto da Christopher Nolan e distribuito nel 2010. Così come nelle due squadre giocano calciatori di fama mondiale come Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Reijnders e Haaland da una parte e Buongiorno, De Bruyne, McTominay e Højlund dall'altra, anche Inception vanta di stelle del cinema come Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Elliot Page (nel 2010 Ellen), Cillian Murphy e Joseph Gordon-Levitt.

Entrambe le squadre, nella massima competizione europea, vogliono arrivare il più lontano possibile e così come il City sogna di replicare il successo del 2023, il Napoli spera di poter far sognare i propri tifosi raggiungendo grandi risultati. Nel film di Nolan, però, i sogni vengono trattati in modo diverso.

Il Napoli di Conte come il team di Dom Cobb Nel film, Leonardo DiCaprio è il protagonista ed interpreta l'estrattore Dom Cobb, che si occupa di estrarre segreti dalle menti di altre persone quando queste dormono e lo fa infiltrandosi nei loro sogni grazie all'uso di un apparecchio. Allo stesso modo, il Napoli di Antonio Conte vuole entrare nella mente dei Citizens e dei suoi giocatori per fare capire loro che, nonostante siano una delle squadre migliori al mondo, sono vulnerabili e possono essere battuti. In un certo senso, gli Azzurri hanno estratto qualcosa dai loro avversari, anzi qualcuno: Kevin De Bruyne, che negli ultimi 10 anni ha scritto la storia del club inglese e, di conseguenza, ne conosce benissimo segreti e strategie.

I Citizens è la realtà in cui infiltrarsi In questi anni, il Manchester City ha dimostrato di essere una delle squadre migliori al mondo vincendo tutto sia a livello nazionale che internazionale. Ciò è stato possibile grazie agli importanti investimenti della proprietà ed all'ottimo lavoro del tecnico spagnolo Pep Guardiola.

Nonostante ciò, anche un club così forte può avere momenti di debolezza come, ad esempio, la finale di Champions persa nel 2021 contro il Chelsea o quella di FA Cup contro il Crystal Palace a maggio. Queste debolezze si sono intraviste anche nelle prime quattro giornate di Premier League, visto che ha perso due partite contro Tottenham e Brighton. Quindi, in questo paragone che unisce cinema e calcio il City ha le sembianze del sistema in cui il Napoli dovrà infiltrarsi.