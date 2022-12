DDD Story – Frammenti, lo sfondareti Levratto e la prima coppa Italia

In occasione del centenario della vittoria della prima Coppa Italia del Vado (finale contro l'Udinese) nel 1922, l'autore sanremese Gerson Maceri ha pubblicato un omaggio letterario, poetico e fotografico al calcio pionieristico e ai suoi "eroi".

Più che una presentazione, sarà una tavola rotonda partecipata quella che questa sera, alle ore 19:00, prenderà vita sulla pagina Facebook “La finale infinita” (https://bit.ly/3FwfpDo). Perché “Il mito dello sfondareti Levratto e la leggenda della prima Coppa Italia” – prendendo a prestito il sottotitolo del volume di Gerson Maceri – non sono solo fulgidi capitoli di storia e della letteratura sportiva locale e italiana. No. Sono anche frammenti del sogno d’ogni bambino che s’è fatto grande con la palla tra i piedi. Di ognuno di noi, insomma. D’un calcio tutto fuorché scientifico, né omologato né tantomeno globalizzato, in cui il talento naturale, l’inventiva e l’astuzia potevano ancora esplorare spazi illimitati, tra falle regolamentari e illuminazioni estemporanee, anche borderline.