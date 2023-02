DDD Story – Il Perugino

Ilario Castagner, che ci ha lasciato a 82 anni, era un artigiano. Attaccante da giovane, poi pensante-bene da allenatore (non ben-pensante, che ha valenza negativa), giocò, studiò e insegnò in un periodo di grandi fermenti. Per quanto la tivù fosse ancora casta fessura, qualcosa dell’Ajax era filtrato. E molti se ne erano invaghiti. In un certo senso, aveva fatto scuola. In provincia, soprattutto. Penso al gioco corto, nonno del tiki-taka, che Corrado Viciani praticò a Terni e a Palermo. All'Ascoli camaleontico di Carlo Mazzone. Ai bozzetti di pressing nel Toro di Gigi Radice, con i gemelli, là davanti, a disturbare i «portatori». Al «Real» Vicenza di Gibì Fabbri, cresciuto attorno al fisico gracile di Paolorossi tutto attaccato. Fragile ma, in area, una sentenza. Il Verona di Osvaldo Bagnoli si arrampicò, addirittura, sino allo scudetto. Stagione 1984-’85. Nelle 30 partite del torneo, non schierò più di 17 giocatori, quanti se ne possono ruotare oggi, cambi inclusi, in una singola finale di Champions che vada ai supplementari.