IL DERBY DI INSTAGRAM – Bernardeschi e Verratti, da Euro 2020… ai social!

Il derby di Instagram di questa settimana vi porterà a visitare i profili di altri due campioni di Euro 2020... Venite con noi!

Campioni d'Europa con la Nazionale, uno in forza alla Juventus e l'altro al Psg, entrambe freschi di matrimonio. Se questi elementi non sono stati sufficienti, vi sveliamo i nomi dei protagonisti del nostro derby di Instagram : si tratta di Federico Bernardeschi e di Marco Verratti.

Dando uno sguardo ai numeri dei post pubblicati, per Bernardeschi sono più di 720 mentre per Verratti all'incirca 900. Circa i follower si attestano introno ai 2,6 mln quelli del bianconero mentre sono circa 5,9 mln quelli del giocatore del Psg.

Scorrendo i profili Instagram di Bernardeschi e di Verratti, potrete notare come entrambi abbiano condiviso delle immagini celebrative della vittoria ad Euro 2020. Se per quanto concerne questo grandissimo evento hanno entrambe reso partecipi i follower, diversa è stata la scelta circa la scelta di condividere immagini dei rispettivi matrimoni.

Se Verratti ha postato alcune immagini dell'importantissimo giorno, Bernardeschi ha scelto di non farlo. In effetti, guardando il profilo del giocatore toscano, è possibile notare che le immagini che lo ritraggono distante dal campo di calcio non sono molte.

Due profili che vale la pena seguire quelli di Bernardeschi e Verratti, che fanno incetta di like ogni volta che postano. In attesa di vederli in campo, continueremo a seguirli su Instagram. Chi vince il derby social per voi?