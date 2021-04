IL DERBY DI INSTAGRAM – Duvan Zapata vs Paulo Dybala, sfida social tutta sudamericana

Duvan Zapata e Paulo Dybala, rispettivamente in forza all'Atalanta e alla Juventus, sono i protagonisti del nostro derby Instagram. Scoprite i loro profili insieme a noi.

Valentina Alduini

Nel turno di campionato che sta per aprirsi, le loro squadre si affronteranno in un big match. Due attaccanti importanti, uno massiccio, l'altro dal tocco fino. Uno gioca per l'Atalanta e l'altro per la Juventus. Classe '91 il giocatore della Dea, classe '93 quello bianconero. Colombiano il primo, argentino il secondo, entrambi protagonisti di un derby quotidiano su Instagram: Duvan Zapata e Paulo Dybala.

Attivi e produttivi sul campo, i due lo sono anche su Instagram. Circa 603 mila i followers per Duvan Zapata, 41,3 milioni circa per Dybala; dando uno sguardo invece al numero di account seguiti dai due giocatori, sono più o meno 380 per l'atalantino e circa 470 per lo juventino; i post pubblicati dal colombiano sono su per giù 300, mentre per l'argentino sono oltre i 1130. Immagini relative al campo ma non solo, anche alla famiglia e alla vita privata per i due; video, reel... Insomma tanti contenuti ficcanti condivisi con i propri follower. E, i due, hanno caricato anche qualche contenuto sulla loro Instagram Tv, accogliendo anche li i consensi dei loro seguaci.

Tra i vari post, c'è ovviamente spazio anche per la simpatia. Scorrendo la galleria di Duvan Zapata, ad esempio, abbiamo messo l'occhio su un post che lo vede fermo al semaforo e, nell'auto accanto alla sua, si nota il compagno Palomino. E lo stesso si può dire di Paulo Dybala che, per esempio, cerca di fare gli esercizi con il suo cagnolino che non lo lascia solo. Immagine tenera e molto simpatica.

Come i loro coetanei, dunque anche Duvan Zapata e Dybala regalano chicche su Instagram facendo incetta di like e commenti che arrivano anche dai loro compagni di squadra, suscitando anche alcuni sorrisi. Molto seguiti, i due non perdono di vista il loro impegno principale: far bene sul campo. Intanto noi li abbiamo messi l'uno contro l'altro in questo simpatico derby... In attesa di vederli giocare!