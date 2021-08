IL DERBY DI INSTAGRAM – Dzeko e Abraham, dal campo… alla sfida social!

Tammy Abraham e Edin Dzeko: questa settimana si va alla scoperta dei loro profili Instagram. Quante sorprese!

Valentina Alduini

Due attaccanti che hanno cambiato casacca in questa sessione di mercato. Uno giocherà all'Inter, l'altro nella Roma. Ironia della sorte, proprio il giocatore nerazzurro è arrivato dai giallorossi. I protagonisti del nostro derby di Instagram di questa settimana sono Edin Dzeko e Tammy Abraham.

A breve Edin e Tammy saranno impegnati sui campi della Serie A e non solo e nel frattempo, in molti sono andati a visitare i loro profili Instagram. Dando uno sguardo a qualche numero (questa volta non relativo ai gol siglati), ecco che si nota il numero dei followers dei due: 1,5 mln circa per Dzeko, su per giù 2,2 mln per Abraham.

Se sul numero di followers vince Abraham, su quello di profili seguiti ha la meglio Dzeko che ne segue più di 670 contro i circa 400 seguiti dall'attaccante della Roma. Dando un'occhiata al numero di post pubblicati, è il giocatore dell'Inter a pubblicarne di più ossia quasi 850; per Abraham, invece, sono quasi 90.

Visitando i loro profili, si potrà riscontrare che i post riguardano la loro vita professionale e quella fuori dal campo. Ad ogni scatto o video pubblicato, sia Abraham che Dzeko ricevono una pioggia di like e commenti. Come diversi utenti, poi, anche lo utilizzano le Instagram stories per esser ancora più in contatto con i propri followers.

Due profili curati e che raccontano parte dei dei due attaccanti che è consigliabile andare a visitare. In attesa di vederli da avversari sul campo, ecco il primo derby di Instagram. Per noi, finisce in parità... Per voi?