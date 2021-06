IL DERBY DI INSTAGRAM – Hamilton e Leclerc, il pit stop social fa il pieno di “like”

Velocissimi sulle quattro ruote, sono molto presenti anche su Instagram. Abbiamo deciso di farvi dare una sbirciata ai profili di due campioni della Formula 1...

A pubblicare più post, circa 1050, è Lewis Hamilton mentre Charles Leclerc ne ha sino ad ora pubblicati su per giù 820. Immagini che li ritraggono in pista ma non solo quelle pubblicate dai due piloti che torneranno a gareggiare prestissimo. Tantissimi, nemmeno a dirlo, i loro follower: attorno ai 22,7 mln per Hamilton, circa 4,9 mln per Leclerc. Insomma, i due sono seguitissimi non solo in pista ma anche su Instagram!