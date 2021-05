IL DERBY DI INSTAGRAM – Lukaku “vs” Lautaro Martinez, profili da campioni d’Italia

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: sono i loro protagonisti del derby Instagram di questa settimana. Venite con noi a sbirciare i loro profili!

Valentina Alduini

Bomber indiscussi, compagni di squadra, uno belga e l'altro argentino. Campioni d'Italia da qualche giorno, allenati da Antonio Conte... Avete capito chi saranno i protagonisti di questa settimana del nostro derby Instagram? Proprio i profili di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez...

Anche loro utilizzano Instagram e abbiamo quindi è d'obbligo fare un giretto nei rispettivi profili. Circa 3,8 mln di follower per Lautaro Martinez, più o meno 6,6 mln per Romelu Lukaku: così come in campo, i due attaccanti hanno numeri da capogiro. Tra like e commenti, i nerazzurri ricevono dimostrazioni d'affetto da parte dei loro tanti seguaci.

Invece, dando un'occhiata ai profili che seguono, sono quasi 90 per l'argentino mentre sono più di 520 per il belga: un bel distacco su questo aspetto! Ma attenzione perché se segue meno account, Lautaro Martinez recupera sui post: più di 410 per lui, poco più di 70 per Lukaku. Immagini dentro e fuori dal campo, stories: il contatto virtuale con i follower viene tenuto attivo mediante i diversi contenuti.

Ovviamente, i due hanno postato anche per celebrare la vittoria dello scudetto, arrivata qualche giorno fa. Come è comprensibile, hanno condiviso la loro gioia con i loro seguaci. A proposito di follower, va detto che Lautaro e Romelu si seguono a vicenda.

Due profili interessanti, a tinte nerazzurre: la Lu-La dentro e fuori dal campo, è servita anche su Instagram. Questo derby, come prevedibile, finisce in parità. Oltre al grande per quanto fatto sul terreno di gioco, sono di tendenza anche per i loro seguitissimi profili Instagram!