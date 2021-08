IL DERBY DI INSTAGRAM – Pellegri e Kaio Jorge, talenti giovani face to face!

Pietro Pellegri e Kaio Jorge: sono loro i protagonisti del nostro simpatico derby di Instagram. Non avete ancora visitato i loro profili? Vi sveliamo qualcosa...

Valentina Alduini

Due giovani attaccanti che, da quest'anno, vestono le casacche di due club di Serie A. Uno è inserito nella rosa della Juventus e l'altro in quella del Milan. Il bianconero è nato nel 2002 ed è brasiliano, mentre il rossonero è nato del 2001 ed è italiano. Loro sono assolutamente Kaio Jorge e Pietro Pellegri: i protagonisti del derby di Instagram di questa settimana.

Naturalmente, come tanti loro colleghi, anche loro hanno un profilo sul noto social e sono entrambi molto seguiti. Circa 253milan follower per Pellegri, su per giù 589mila per Kaio Jorge. A loro volta, come avviene generalmente, anche i due giocatori seguono altri profili: più o meno 470 quelli che segue Pellegri, circa 870 quelli seguiti da Kaio Jorge.

A postare di più, sino ad ora, è stato l'attaccante in forza alla Juventus con circa 320 post; il rossonero, invece, ha pubblicato all'incirca un centinaio di post. Scorgendo la loro galleria, si può notare come entrambi abbiano già pubblicato post attinenti la nuova tappa delle rispettive carriere. In generale, sia per Kaio Jorge che per Pietro Pellegri ci sono molte immagini riguardanti la loro professione.

Due profili freschi, di due giovani calciatori che mostrano ai propri followers la loro passione per il calcio. Ad ogni contenuto pubblicato, corrispondono moltissimi like per Pellegri e Kaio Jorge. Anche loro, come molti utenti di Instagram, fanno uso delle stories che li raccontano ancor di più.

Insomma, due profili niente male quelli dei due attaccanti: vincono sia Kaio Jorge che Pietro Pellegri. In attesa di rivederli sul campo con Juventus e Milan, il grande pubblico dei followers possono continuare a seguirli su Instagram dove sono entrambi molto molto attivi.