IL DERBY DI INSTAGRAM – Torino-Juventus è anche R. Rodriguez vs Alex Sandro!

In questo turno di campionato si giocherà Torino-Juventus e abbiamo deciso di dedicare a questa sfida il nostro derby di Instagram. Seguiteci per scoprire i protagonisti del derby social!

Valentina Alduini

Nel corso della settima giornata di Serie A si disputerà il derby della Mole tra Torino e Juventus. In occasione di questa affascinante sfida, il derby di Instagram riguarda due esterni che giocano rispettivamente nei granata e nei bianconeri, Ricardo Rodriguez e di Alex Sandro.

Una sfida a tutta fascia tra i due che sul campo ricoprono il ruolo di terzini. Tuttavia, abbiamo spostato la sfida tra il classe '91 e il classe '92 sul noto social network. E così abbiamo scoperto diverse curiosità sui due calciatori. Dando uno sguardo al numero di followers, sono circa 2 mln per Alex Sandro ma si attestano a circa 375 mila quelli di Ricardo Rodriguez. E che dire del numero di profili seguiti dai due? Più di 265 per Alex Sandro mentre sono più o meno 160 quelli seguiti da Ricardo Rodriguez.

Per quanto riguarda le gallerie del granata e del bianconero, sino ad ora a postare maggiormente è stato il primo con quasi 340 post contro gli oltre 210 del bianconero. I profili di Ricardo Rodriguez e di Alex Sandro sono molto curati e fanno trasparire a chiare lettere la passione per la loro professione. I loro post fanno incetta di like non appena vengono "lanciati".

Immagini che li ritraggono sul terreno di gioco ma non solo, specialmente per quanto riguarda il profilo di Ricardo Rodriguez. Scatti curati e accompagnate da didascalie, emoticons e hashtag. Immagini che li ritraggono da soli e non solo.

Insomma, se non siete ancora stati a dare un'occhiata ai profili di Alex Sandro e di Ricardo Rodriguez vi consigliamo di farlo. Per noi, il derby di Instagram finisce in parità in quanto sono entrambi profili frizzanti e molto interessanti. In attesa di vederli in azione sul campo da calcio, ci godiamo un po' i loro post!