ORDINE DEL GIORNO – ADL e Spalletti, la Nazionale non è un club…

Mettiamoci subito d’accordo: Mancini si è dimesso all’improvviso perché c’è qualche offerta strepitosa che bolle in pentola; Spalletti si è detto disponibile ad allenare la Nazionale ma è “frenato” da una clausola “di non concorrenza” che gli ha procurato un bonus da 3 milioni di euro circa.

ADL ha scritto una nota spiegando che non è “per vil denaro” ma solo per principio che la clausola è dovuta, se non dalla Figc che non può versare soldi a un associato, da Spalletti stesso.