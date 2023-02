ORDINE DEL…GIORNO – Campioni del mondo sì ma per allenare alla lunga non basta…

COVERCIANO, ITALY - MAY 25:The Italian team pose for an official team group picture on May 25, 2006 in Coverciano, Italy. Front row (L-R) Simone Barone, Andrea Barzagli, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Vincenzo Iaquinta, Luca Toni, Alberto Gilardino, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo. Center (L-R) Gennaro Gattuso, Mauro Camoranesi, Simone Perrotta, Team Manager Gigi Riva, Coach Marcello Lippi, Vice President Giancarlo Abete, Gianluca Zambrotta, Fabio Grosso. Back (L-R) Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Francesco Totti, Marco Amelia, Gianluigi Buffon, Angelo Peruzzi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi. (Photo by Giuseppe Cacace/Getty Images)