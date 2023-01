ORDINE DEL…GIORNO – Carlo e Rino, uniti dal Milan ma divisi dal Napoli

Quando il calcio rovina un’amicizia: firmato Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. Già proprio così. Uno dei più collaudati sodalizi calcistici e umani, legati al Milan berlusconiano capace di collezionare scudetti e coppe europee e mondiali, ha rivelato una frattura clamorosa. Carlo Ancelotti, qualche ora prima della Supercoppa di Spagna tra il suo Real e il Valencia di Gattuso, non ha fatto l’ipocrita. “Con Gattuso ci sono stati dei problemi” ha raccontato.

Non è complicato ricostruire la genesi del gelo precipitato tra i due grandi protagonisti di una vera e propria epoca calcistica. Risale infatti ai tempi di Ancelotti allenatore del Napoli, esonerato da De Laurentiis con chiamata di Rino Gattuso.

Carlo confidò qualche giorno dopo l’epilogo la profonda amarezza per non essere stato informato dall’amico Ringhio del suo arrivo a Napoli. Più tardi, da Napoli, gli arrivò l’eco di un pettegolezzo legato alla presenza nel suo staff del figlio Davide e del genero. Infine quelle indiscrezioni furono “avvalorate” dalle critiche alla preparazione firmate in prima persona da Rino Gattuso. Fine dell’amicizia.