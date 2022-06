ORDINE DEL…GIORNO – Criticavano Elliott…e oggi si rischia lo stesso errore…

Criticavano il fondo avvoltoio...e oggi ci riprovano...

In queste ore fa un po’ tristezza e suscita molta tenerezza il silenzio rumorosissimo dei critici spietati del fondo Elliott. A rileggere certi (pre)giudizi sui social e anche un bel numero di ritagli di giornali, c’è da strabuzzare gli occhi. È il segno, purtroppo, evidente dell’arretramento culturale italiano in materia di calcio. E se può passare quello dei tifosi che ne ignorano le dinamiche e anche le conoscenze, è davvero deprimente che tale impreparazione sia diffusa anche tra gli addetti ai lavori e ai …livori.

Appena sbarcati nel calcio italiano i Singer furono accusati di essere un fondo avvoltoio, capace solo di acquistare giovani calciatori per poi rivenderli. In verità al clamoroso errore di valutazione alcuni critici furono spinti da qualche dichiarazione improvvida (“modello Atalanta”) del primo Gazidis che, con il tempo e con la frequentazione del management italiano, ha cambiato registro e aggiustato il tiro. Il risultato, esaltante, è stato il seguente: 1) Elliott ha preso il Milan pieno di debiti e l’ha risanato; 2) dei talenti scoperti e reclutati non ne ha venduto nemmeno uno; 3) ha perso a 0 Donnarumma e Calhanoglu, senza perdere valore calcistico anzi moltiplicandolo e vincendo lo scudetto; 4) ha rivenduto la maggioranza moltiplicando il valore 4 volte il fatturato; 5) ha tracciato una strada su cui altri club dovranno sintonizzarsi.