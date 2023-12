ORDINE DEL…GIORNO – I quattro indizi di Paolo Maldini

Ora che il clamore dell’intervista di Paolo Maldini si è parzialmente sopito, con tutti gli ex calciatori-opinionisti schierati dalla sua parte, è il caso di compiere un breve riepilogo delle puntate precedenti. 1) A fine carriera da calciatore Paolo rinunciò all’offerta di Galliani di guidare il settore giovanile avendo altre legittime ambizioni; 2) qualche tempo dopo venne contattato da Barbara Berlusconi che gli propose il ruolo di Galliani ma l’offerta decadde perché Berlusconi fece sapere di non volersi privare dell’opera di Galliani.

3) interpellato da Fassone e Mirabelli, rispose picche perché non avrebbe avuto voce in capitolo sulle scelte tecniche del club; 4) con l’avvento di Elliott, chiamato da Leonardo, è tornato nel Milan; partito Leonardo per Parigi, volle al suo fianco Boban per l’apprendistato, poi è rimasto da solo con Massara e da allora in sequenza ha “rotto” prima con l’ad Gazidis, quindi con il ceo Furlani e Scaroni, scelti da Cardinale.