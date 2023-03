ORDINE DEL…GIORNO – Nuovo stadio, qualcuno spieghi a Monguzzi cosa è successo a Madrid…

Real lontano dal Bernabeu per molto tempo...

Il celebre Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa verde, non il presidente della Ue, è intervenuto a una puntata di Qsvs su Telelombardia lunedì sera, per replicare sul tema dello stadio nuovo del Milan da costruire a Milano nella zona “La Maura”. In quella circostanza, oltre a polemizzare indirettamente con il sottoscritto, cosa che considero una medaglia al merito civile, ha espresso due opinioni che certificano la sua distanza siderale dalla realtà e testimoniano, su alcune materie, l’improvvisazione della vecchia classe politica.