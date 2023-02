ORDINE DEL…GIORNO – Sul nuovo stadio Milano ha smarrito il suo spirito imprenditoriale

Volevano solo far saltare tutto...

Franco Ordine

Per chi, come il sottoscritto, ha messo le radici professionali e private a Milano 44 anni fa, ne ha subito il fascino e ne apprezza lo spirito imprenditoriale, sta provocando una grande tristezza l’epilogo malinconico del dossier nuovo stadio di calcio. Mai avrei immaginato che una comunità come quella milanese e lombarda si sarebbe arresa alla minoranza del no disperdendo un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Milano si è arresa

A leggere l’elenco delle richieste avanzate dal comune di Milano per dare il via libera al progetto, ce ne sono alcune da far sapere all’opinione pubblica.

Il sindaco Sala e la sua maggioranza hanno chiesto, tra l’altro, una bella cifra, 40 milioni di euro, per pagare alcuni lavori nel quartiere, l’aumento della capienza dello stadio a 70 mila così per far saltare il progetto della Cattedrale e infine la garanzia che i lavori stessi non avrebbero prodotto CO2. Se avessero aggiunto che lo stadio doveva essere consegnato in poche settimane avrebbero completato il capolavoro!