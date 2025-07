Rangers-Panathinaikos secondo l’Ai: il risultato simulato da ChatGpt

Rangers-Panathinaikos, tocca alle prime 'big' dei preliminari di Champions

Per Rangerse Panathinaikossarà il debutto stagionale, con il match di andata in programma martedì 22 luglio all'Ibrox Stadium di Glasgow ed il ritorno fissato per il prossimo 30 luglio all'Olympic Stadium of Athens di Atene. Gli scozzesi, però, hanno finora disputato soltanto un'amichevole, lo scorso 6 luglio contro il Club Brugge (2-2). Un'altra, contro gli inglesi del Middlesbrough, è in programma per il 26 luglio tra le due partite del preliminare di Champions, prima del debutto in campionato ad inizio agosto. I greci, invece, hanno già sulle gambe ben cinque amichevoli: spiccano quelle contro Braga (sconfitta 1-2), Schalke 04 (0-0) e Nordsjaelland (sconfitta 0-1).