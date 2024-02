TACKLE DURO – Il derby dei media su Allegri che ha perso la Juve a San Siro

Dopo un mese di provocazioni la Max si è fermato allo stop di Vlahovic e ora vede allontanarsi il rinnovo, Inzaghi se la gode e Adani spiega quanto lavoro ci sia dietro la crescita dell’Inter.

Alla fine la colpa è di Vlhaovic, dicono quelli che anche oggi difendono Allegri. Un po’ per moda, un po’ per vedere l’effetto che fa. Alla fine non si riesce a spiegare che questa Juve è stata troppo rinunciataria, perché subito ti si ribatte che “eh ma con Cambiaso e Moretti…”. D’accordo, ma Rabiot e Bremer? Chiesa e Danilo? Vlhaovic e Szczesny? Non sono solo cani e Gatti, dai. Inzaghi gongola, in conferenza dice che non c’è stata partita, in un mese ha battuto quasi tutti senza prendere gol e ora vede la seconda stella, il suo primo Scudetto.

Subito dopo la partita sono partite le reazioni

Adani a La Domenica Sportiva ha spiegato che Acerbi e Darmian sono arrivati a zero, mentre un grande lavoro tattico è stato fatto con Calhanoglu e Mkhitaryan, cosa che alla Juve non si è vista con Vlahovic o Rabiot. Trevisani parla del terzo anno tra i due allenatori e mostra le differenze di gioco tra l’Inter e la Juve, Materazzi sui social dice che gli spettatori a San Siro erano 75mila più Sommer, che non ha fatto una parata…

Meglio perdere 1-0 che sbracare rischiando di pareggiare, ha pensato chi ha sentito dire ad Allegri che non voleva rischiare il tridente. Rischiare cosa? Twitta la firma del Corriere Nerozzi, e ha ragione. Ma tra i difensori di Max c’è chi dice “tutto sommato è rimasto in partita fino alla fine”. Sì, ma ha perso senza tirare in porta, una lenta agonia sulla pelle dei tifosi della Juve. Alcuni forse preferivano perdere 2-0 provando però davvero a pareggiare. Poi sono gusti, eh. Il cerotto si può strappare in un colpo solo o piano piano, agli allegriani piace piano piano.

“Corto muso, lungo addio”, dice su X Crosetti di Repubblica. Perché sul tavolo c’è anche la questione rinnovo di contratto visto che Max ha ancora 16 mesi per guidare Madama. E poi? E sul piatto della bilancia della trattativa va detto che Allegri senza Marotta a fargli la squadra alla Juve non ha vinto niente. Mentre ai tempi di Beppe ha vinto 5 scudetti e 4 coppe italia e ha raggiunto per due volte la Finale di Champions. Sì, perché lo Scudetto del 2019 arriva dopo che Marotta aveva comunque costruito la squadra in estate e lasciò la Juve in autunno… Insomma, il secondo Max Allegri senza Marotta a cucire i rapporti coi giocatori non ha saputo dimostrare la stessa incisività del primo ciclo. Se lo Scudetto sfuma gli resta la Coppa Italia come unico trofeo di questo Allegri 2, un po’ pochino a 9 milioni all’anno…

