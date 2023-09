TACKLE DURO – Il derby dei Media su Allegri e Garcia nella bufera

Uno è sulla graticola da tre anni e l’altro è stato criticato apertamente da Kvara e Osimhen: panchine bollenti ma solo Allegri non rischia l’esonero e pure a Roma piangono

di Roberto Dupplicato -

Meno sette dall’Inter e con due viaggi per Vancouver pagati da Kvara e Osimhen, cioè i leader del Napoli dei miracoli del terzo Scurett’. Il risultato è che l’ambiente partenopeo in questo momento è Na-polveriera come scrive Tancredi Palmeri. Sulla rosea leghiamo di Tempi Rudi, il Corsport invece titola proprio Rudy sul filo con l’ultimatum di 4 partite per il futuro. In Casa Juve le cose non vanno meglio, anche se la stagione senza Coppe darà la possibilità di ossigenare: non adesso visto che stasera Madama è al Via del Mare per non andare Via col Vento.

Tentativo di frenata...

Sul fronte Napoli DeLa ha twittato per frenare la valanga di commenti, post ed editoriali che inevitabilmente si sono comunque riversati ovunque, come un diluvio di novembre nelle canzoni dei Gun’s ‘n roses, ma con meno poesia e più tragedia. Così c’è chi dà a Garcia le colpe di aver rotto il giocattolo, chi rimpiange Spalletti e ironizza sulla sua penale (era pure poco per lasciare sto Napoli) e nel frattempo in città si discute di tutto con la certezza di chi sa tutto prima che le cose accadano. Ammutinamento, è ciò che echeggia da Partenope. Ovviamente sono chiacchiere, ma il clima sul Maradona non è più da festa tricolore.

Allegri aveva avvisato sulla troppa euforia, poi ha parlato di giocatori farfallini, un lessico da fiaba per una partita da film degli orrori. La papera di Gatti ha scatenato i social, ma pure Szczesny e Danilo sono finiti nei guai, colpevoli per il tribunale online, aperto twentyforseven quando c’è da dare lezioni di morale e tattica. Adani va su Instagram e chiede della espulsione di Rodri… padre tempo ha i tempi comici… che trollata epica, come direbbero quelli che non vogliono sembrare boomer.

Certo, non è che a Roma Sarri e Mou se la passino meglio. L’Aquila vola a bassa quota e la Lupa è un po’ spelacchiata nonostante i tre goalz consecutivi di Romelone Lukaku, che fa impazzire Di Canio che gli dava scherzosamente del “moscione” quando era all’Inter, figuriamoci mo che sta a bordo Tevere. La classifica per Roma piange, lo special non ha il rinnovo e Sarri senza il sergente ha poca presa sulla truppa, almeno sembra.

Pioli ha ormai archiviato la manita derby e guarda al futuro che domani si chiama Cagliari, e sulla Gazza già si riparla di Scudetto… Per ora ride solo Inzaghi, in fuga verso la seconda stella ma con una spina nella rosa, perché Arnautovic si ferma due mesi e oltre a Sanchez non c’è nessuno. Thuram e Lautaro non hanno i ricambi e l’austriaco salterà 4 gare di Champions. Ora in A arriva il Sassuolo che, se è quello visto con la Juve è battibile: almeno che non ti fai tre gol da solo. Lì si fa più dura.

