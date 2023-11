TACKLE DURO – Il derby dei media su Conte che sostituisce Allegri alla Juve

Zazzaroni a Pressing sgancia la bomba che sconquassa l’ambiente juventino: a fine anno Max e la Juve si separeranno e i tifosi sognano Conte, forse è per questo che acchiugiuna attacca spesso Chiesa e Vlahovic.

di Roberto Dupplicato -

“Allegri vuole andare via, prenderà i soldi e andrà via perché appartiene a un’altra Juventus”, firmato Ivan Zazzaroni, il giornalista più informato d’Italia su Massimiliano Allegri. Non ci sarà il quarto anno, magari una transazione e una buonuscita. Arrivederci e grazie. Lo ha detto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, scatenando le voci su un possibile ritorno in bianconero di Antonio Conte.

Antonio ronza intorno alla Juve aspettando che Allegri saluti

I tifosi sognano Conte e ieri si è scatenato il putiferio e lui stesso aleggia sulla Juve. Da poco ha rifiutato il Napoli, all’Università a Lecce ha ribadito un concetto già espresso a Belve e anche alla Gazzetta prima di firmare con l’inter: “i matrimoni si fanno in due”. E visto che questa Juve non è più agnelliana, ora forse c’è la possibilità di far tornare Antonio che, per forza e per destino, sarà l’uomo con il quale la Juve tornerà a inseguire la Champions. È scritto nelle vie del futbol. Forse è perché Allegri se ne va che Chiesa e Vlahovic vengono pungolati spesso. Sin da questa estate quando il livornese voleva Lukaku, per finire allo smash sul numero 7 quando ha risposto con faccia seria a chi gli chiedeva di rispondere a Spalletti che aveva definito Federico “il nostro Sinner”. “Ma perché, Chiesa gioca a tennis?”. Gioco, partita e incontro per Max, che ai microfoni ci sa fare e a Ballando con le stelle ha dimostrato di saper fare lo showman pure nel varietà.

Allegri che è secondo in classifica con questa Juve sta facendo un miracolo e negarlo sarebbe disonesto intellettualmente. Ma è pur vero che con Chiesa e Vlahovic in avanti qualcosina in più si potrebbe vedere, e invece siamo sempre lì attenti a non prenderle e difficilmente in attacco si segue uno spartito. Che poi, come successo con l’Inter, “abbiamo - ha detto Allegri - preso un gol da polli” e il vantaggio (di Vlahovic su assist di Chiesa, perché il talento va anche coccolato), è sfumato.

Oggi sui giornali si parla di Champions, anche Pioli non se la passa bene e al suo posto si dà per certo l’arrivo di Thiago Motta. Alcuni cicli finiscono, altri ripartono: l’Allegri Bis alla Juve è stato un clamoroso fiasco che ha fatto più male all’allenatore che alla Juve, visto che il materiale messo a disposizione del livornese, a centrocampo, era molto scadente. Da parte sua Allegri paga una carriera in cui ha sempre, tranne col Milan del 2011, vinto da unico favorito. Il cortomuso con Douglas Costa, Dybala, Vidal, Dani Alves e Higuain è facile, ma senza campioni non sono arrivate le vittorie, su questo deve riflettere Allegri, visto che lui stesso dice che nel calcio esistono le “ca-te-go-ri-e”. Forse lui era un allenatore da vertice, ma 10 anni fa.

