TACKLE DURO – Il derby dei media su cosa rischia la Juve

Eh già perché ovviamente siamo già nel clima mediatico che Mou aveva schifato. “Bassiamo i toni” per i professionisti della giustificazione vuol dire cercare di spegnere e anestetizzare il dibattito. “No a processi di piazza”, dicono per paura che la verità ghigliottini le loro enormi balle. Sventolano il garantismo solo come paravento e poi, disperati, cominciano a twittare sui conti di Zhang o sui debiti di questo o quel club, come se le situazioni fossero analoghe. Stefano Feltri su Domani ha scritto “boicottiamo la Juventus e questa Serie A truccata”. Eh no, il gioco va ripulito, non ve la cavate così perché è diventato chic attaccare il calcio. Sui giornali tutti i giorni i tifosi della Juve si prendono dei calci in faccia che non meritano, perché loro sono le prime vittime di una realtà alternativa e falsa che hanno vissuto, vengono presi in giro e su di loro si fanno le battute che si facevano su quelli che si sono magnati la prima repubblica. Non è colpa loro, non sono tutti pronti a giustificare qualunque cosa per vincere, quindi l’auspicio è che non vengano umiliati. Perché forse questa neonata ossessione di vincere a tutti i costi, è il caso di dirlo, forse nasce proprio da come è stata vissuta a Torino la questione del 2006: cioè come una grande ingiustizia.