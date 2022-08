TACKLE DURO – Il derby dei media su Di Maria contro Lukaku

Lo spaghetto e Big Rom vanno subito in gol, vincono Pioli e tutte le “grandi”: alla prima è il campionato delle “10 sorelle”

di Roberto Dupplicato -

Il Napoli stravince al Bentegodi e si gode Ndombele del Tottenham in arrivo in prestito, ma soprattutto il georgiano Kvara, decisivo con un gol e un assist. I commentatori georgiani sono impazziti e la loro telecronaca con festeggiamento per il gol è diventata virale. In virtù dei 5 gol fatti la squadra di Spalletti è prima in classifica ma sicuramente si è mostrata come convincente soprattutto a livello di collettivo, anche se l’allenatore si è arrabbiato perché fino al 20’ del secondo tempo la gara era in equilibrio. Può puntare allo Scudetto per Auriemma, se prende pure Raspadori e Navas.

La Juve ha trovato in Di Maria il leader tecnico che mancava dall’addio di CR7, il suo impatto sulla Serie A è stato devastante con il gol che apre la partita e l’assist a Vlahovic per quello che chiude la gara. Un ”gol sporco”, dice Dionisi, ma la prestazione dell’argentino è stata sontuosa. E con lui, Bremer, Pogba, Kostic e Paredes, in arrivo dal PSG, c’è da vedere se Galeone, che spesso parla sui giornali esplicitando l’Allegri pensiero, la smetterá di lamentarsi del mercato. Anche se i bianconeri sono in ansia perché Di Maria è uscito toccandosi l’inguine, di lui Max dice “delizia il pubblico e fa vincere le partite”. Quindi non lo si vorrebbe in infermeria…

Il Milan ha vinto in rimonta ma giocando bene e di squadra mentre l’Inter è stata la Big che è andata più vicina al pareggio, visto che ha davvero vinto all’ultimo secondo con un gol su calcio d’angolo. Simone Inzaghi è finito di nuovo tra le critiche e solo un altro errore di Radu lo ha salvato da ulteriori polemiche. Lui in conferenza pre partita e nel post su Sky, inzignato sul tema mercato, è rimasto molto serio. “Non mi viene da ridere” risponde a chi gli fa la battuta su Skriniar. “Gli altri acquistano e noi, che siamo i favoriti, dobbiamo mantenere i nostri”. Diretto, esplicito, ma per adesso la sua Inter non gioca bene come il Milan e che questo per lui sia un “anno decisivo” lo ha detto pure Paolo Condò, che gli ricorda “l’Inter ha comprato per tempo”.

Nella giornata dove vincono tutte e segnano i nuovi aveva trovato il gol pure De Ketelaere, annullato per fuorigioco come quello di Wijnaldum: nuovi protagonisti della A, ottimi da vedere. A livello statistico una prima giornata senza pareggi non succedeva da mezzo secolo, fa notare il re dei numeri di Twitter Giuseppe Pastore, ma allora c’erano 16 squadre. È il campionato delle “10 sorelle”, si legge sui social, comprese Fiorentina, Atalanta, Spezia e Torino. C’è pure spazio per la prima polemica var, perché non si è capito come mai sia stato annullato il gol della Samp.

Dybala ha preso un palo e sui social la special Roma lo ha celebrato lo stesso con un video commentato con “antipastino”, come a dire che si attende il primo all’Olimpico, dove la Lazio ha ribaltato il Bologna col Sarrismo e il gol di Immobile. A livello europeo soffrono Barcellona, Manchester United e Liverpool mentre sempre dalla Premier arrivano le immagini della zuffa Conte-Tuchel, con la stretta di mano che “sembra quella che dai “al nuovo marito della tua ex moglie”, scrivono online.

In tivvù è cambiato qualcosa, alla Domenica Sportiva ci sono Lele Adani e Lia Capizzi ad assistere in studio il conduttore Alberto Rimedio, su Sky c’è Bonan che oltre al calciomercato conduce, con Veronica Baldaccini ospite, gli studi Serie A, mentre Caressa si tiene il Club domenicale (più il senza giacca). Su DAZN si è abbattuta una bufera per i disservizi sullo streaming e ci sono molti utenti imbufaliti perché quest’anno l’abbonamento è stato aumentato di 10€, ma senza la soluzione per far vedere tutti e bene. Non c’è TikiTaka e va in onda Pressing con Dario Donato e Benedetta Redaelli in studio con Mauro e Zazzaroni.

La giornata di ferragosto dá tre punti alle prime e lascia aperti tutti i discorsi, anche quelli di mercato, anche su Lukaku che condizionerebbe il gioco dell’Inter, anche su Leao possibile partente. Oggi Allegri ride più di Inzaghi, Pioli ha preso due gol in una sola gara e cerca il vice Kessie. Sarri, Mou, Gasp e Spalletti sono partiti bene, vedremo chi continuerà a correre.