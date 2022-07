TACKLE DURO – Il derby dei media su Dybala, Bremer e l’offertona per Skriniar

Nerazzurri beffati dalle trame di mercato: perdono la Joya e subiscono il sorpasso bianconero sul centrale brasiliano, e se non parte Skrigno gli si deve adeguare il contratto all'offerta del PSG

di Roberto Dupplicato -

L'Inter è sotto attacco, non se ne deve fare un dramma ma in 24 ore il mercato dei nerazzurri ha avuto uno sconvolgimento d'orizzonti che ha destabilizzato i tifosi, che sono tornati ad accusare la società e Zhang Jr, che nelle scorse settimane sui social abbiamo visto ballare fino a tardi in costa Smeralda e sfrecciare in monopattino. Ieri era a un summit con i vertici nerazzuri, volti tesi per via della giornata d'assedio vissuta. Quando esce con la sua Ferrari qualcuno twitta: "Ha sfruttato la discesina per farsi un centinaio di metri in folle e non consumare e loro si aspettano il rilancio per Bremer". Una risata la strappa.

Roma intanto è in fibrillazione per la Joya e si prepara a un'accoglienza apocalittica a Fiumicino, di quelle che faranno storia per la massa di gente che vorrà mettere la prima sciarpa giallorossa al collo dell'ex Juve. I 36mila già abbonati guardano a chi dovrà comprarsi un biglietto partita per partita come la cicala di Esopo guarda la formica alla fine dell'estate. Fabrizio Roncone scriverà ancora sulla crisi, ma sicuramente non si risparmia in Radio a Tutti Convocati. E mentre i laziali chiamano il presidente per spingerlo a fare mercato, nei bar è tutto un "nel 1999 arrivò Capello l'anno dopo Batistuta e fu Scudetto. Mourinho è arrivato un anno fa e mo è arivato Dybbala". Capito come? Francesca Brienza twitta: "È decisamente molto più divertente quando é la Roma che prende un giocatore della Juve e non viceversa :)". C’è chi dice che questo vorrà dire salutare Zaniolo. Intanto il Corsport oggi apre con Paulo e il titolo “Special Two”, verrà presentato il 6 agosto.

Per Dybala passare dalla Juve alla Roma è comunque un downgrade, almeno per quel che dice la storia della A e l’ultima classifica, vedremo se "u picciriddu" riuscirà a spostare gli equilibri e a riportare la Roma in Champions. Lui nelle prime foto semi ufficiali in giallorosso sorride, ma sembra il sorriso di Fabrizio Bentivoglio nella scena finale di Ricordati di me. Quando sta festeggiando il Natale in famiglia ma la sua mente vola a quella fuga passionale in una villa al mare con Monica Bellucci. L'artista Michelangelo Manente fa una vignetta con un titolo dubitativo "Dybala alla Roma con poca Joya?" e ovviamente si prende gli insulti dall'ambiente romano, che lo invita ad andare a Vancouver. Raramente l'arte viene capita nel momento in cui è prodotta, vedremo chi avrà ragione.

Ma l'Inter non è stata beffata soltanto dalla mancata maschera e dal tridente LaDy Lum che resta solo nei rotocalchi rosa (ogni tanto va usata la parola "rotocalco" giusto per suscitare in qualcuno il quesito "e che cazzo è un rotocalco?!"). Arrivabene sta battendo Marotta perché ha offerto a Cairo quello che il presidente del Toro chiedeva, cioè tanti soldi e ora, anche se Bremer ha dato la sua parola all'Inter, la situazione è in stallo. Non c'è accordo fra Toro e Inter e, alla fine, per il centrale brasiliano non è poi così tanto male andare alla Juve a sostituire de Ligt. Il sorpasso è servito e, domenica sera, lo aveva preannunciato Momblanone con uno dei suoi tweet bum-bum-bum. Vedremo se ci sarà voglia di contro-rilancio.

In una settimana la difesa della Serie A ha salutato Chiellini e perso de Ligt e Koulibaly e, diciamocelo, era pure pronta a vedere partire Skriniar, visto che il PSG sul difensore slovacco non ha scherzato. Marco Barzaghi di Sport Mediaset twitta: "Inter non partecipa ad aste per #Bremer, l'offerta al Torino rimane 30 milioni più il prestito di #Casadei Se non arriva Bremer, #Skriniar resta". Così però sfumano i circa 70 milioni che il club avrebbe incassato con relativa ricca plusvalenza (costò all'Inter 5 milioni di euro e 7 di bonus) e, soprattutto, ora l'ingaggio del centralone va ritoccato al rialzo, per calibrarlo sugli 8 offerti dal PSG, che diventavano 9 con la vittoria della Champions.

In realtà è l'Inter che ha deciso di non prendere Dybala: con Inzaghi dalla Lazio presero Correa e Caicedo, no Dybala… ma la Roma per la Joya ha davvero battuto solo il Napoli di De Laurentiis, sotto l'attacco mediatico dei tifosi. "È forse il peggior momento dell'era De Laurentiis - dice Salvione -. Nei primi anni di Serie C e di Serie A c'era più entusiasmo di oggi, nonostante la squadra giocherà la Champions. Aspettiamo la chiusura del mercato per capire chi arriverà a disposizione di Spalletti, anche se Kim non stuzzica la piazza. A Roma arriva Dybala, a Napoli un coreano dal campionato turco...". Anche Paparesta a SportItalia dice che prevede tempi più felici a Bari che a Napoli.

Per Dybala ha pesato la chiamata di Mourinho, gli interisti vengono sfottuti sul web ma in questo gioco oggi le dai e domani le prendi. Bremer primo in A per palloni recuperati e duelli vinti. Forse ha convinto la Juve quando nel derby si è messo Vlahovic in tasca. Per Di Marzio: “l’Inter sta cercando in tutti modi di portare a casa il giocatore” e Cairo non ha ancora deciso. E infatti in diretta c’è la cena tra il numero uno del Toro e gli agenti del difensore. Dybala alla Roma è la vittoria giornalistica di Zazzaroni, Di Marzio e de Il Messaggero. Tuttosport oggi titola “Mani Juve su Bremer” e “Joya Capitale” oltre che a evidenziare “clamorosa beffa per l’Inter”. Per la Gazzetta è “La grande Joya” con Dybba e Mou sulla vespa mentre su Bremer scrive che l’Inter non molla. Stefano Donati twitta: “Se perdi #Bremer e tieni #Skriniar rischi di avere un problema economico. Se perdi #Bremer e vendi #Skriniar rischi di avere un problema tecnico. In questa vicenda l’Inter si è un po’ incartata”.