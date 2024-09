TACKLE DURO – Il derby dei media su Fonseca che batte Inzaghi

E non perché si era nel primo weekend post estate "non mi importa di quello che dite" ai giornalisti in conferenza, ma non per spocchia, per autodifesa. Ha gli stessi punti dell’Inter, in 5 gare ha mandato in gol 9 giocatori diversi e si gode un Pulisic in versione superman: l’acquisto più sottovalutato della Serie A contemporanea. Lo davano per finito, se continua così è un uragano. Inzaghi invece non riesce a sfruttare i suoi e tiene Taremi in panchina fino alla fine. Ci siamo persi il principe di Persia.