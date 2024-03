TACKLE DURO – Il derby dei media su Simone Inzaghi che rischia il fallimento

In campionato l’Inter ha lasciato il vuoto ed è per questo che se esce in Champions tutto sarà vano e la stagione sarà ricordata con amarezza, anche se è quella della seconda stella…

Fantasmagorica. Pazzesca. Ha inventato il calcio. Sull’Inter di Simone Inzaghi stiamo sentendo cose allucinanti e complimenti sperticati, il gol da “quinto a quinto”, il gol da “terzo a quinto” che inevitabilmente ti fa pensare alla scena di Oronzo Canà in Brasile che cerca la cugina di Giginho, che era la prima dietro la quinta. Halma. Direbbe Max Allegri, di cui parleremo dopo. Solo che stavolta, va detto, i complimenti sono meritati e l’Inter gioca davvero benissimo, per questo se domani esce con l’Atletico di Simeone la parola FALLIMENTO potrebbe volteggiare sui giornali italiani come il fantasma sull’opera. Cioè nessuno lo vedrà, ma in molti penseranno che ci sia. Perchè se in campionato hai fatto il vuoto è logico che oggi tutti si aspettino una tua un tuo percorso in Champions che possa essere simile a quello di un anno fa dove sei arrivato in finale hai perso solo 1-0 contro la squadra più forte del mondo. Occhio quindi al Metropolitano, stadio nato con il nome di una persona con la quale l’Inter non è stata sempre fortunata, Wanda, in più il Cholo in finale c’è arrivato due volte e una l’ha persa senza nemmeno sapere perché, quindi non ha paura dell’inter di Simone.

Che gioca bene, eh, va detto, ma che ha davanti una partita dove milanisti e juventini saranno ancora una volta affiatati a tifare contro, a gufare come è giusto che sia, perché se ‘Inter dovesse andare avanti in Champions, con il campionato in ghiaccio, la pressione su Pioli e Allegri crescerebbe a dismisura. La Juve coppe non ne ha e ha scordato come si vince, Allegri è stato “abbandonato” dai suoi calciatori e ora pure da Tuttosport, che gli rinfaccia di non aver avuto attenzione ai dettagli sul rigore che è costato la sconfitta a Napoli e sullo schema dell’Atalanta su punizone. La settimana prossima parleremo del tempismo sospetto che ha visto la Juve crollare in campionato dal primo al terzo posto in un mese e mezzo: perché tutto è cominciato quando si è parlato sui giornali di “possibile rinnovo” per Allegri i calciatori non hanno vinto più: una coincidenza curiosa… e oggi si trova dietro il Milan di Pioli, che può andare avanti nell’Europa League e magari arrivare in fondo insieme a Roma, Bayer e Liverpool: in quella che potrebbe davvero essere una mini-Champions, però meno ricca.

Il Napoli già da stasera proverà ad andare avanti in Champions eliminando il Barcellona e guadagnare punti per il mondiale per club insomma in palio stasera al Montjuïc per gli azzurri di Calzona c'è davvero tantissimo molto più che prestigio soldi di un ottavo di Champions. Forse anche per questo che l'ambiente azzurro è così elettrico tanto da portare il presidente a strappare Politano all'intervista con Sky, chissà cosa è successo davvero e quali siano i motivi dietro la sfuriata del pres con spintone alla telecamera ripreso pure dal Chiringuito Tv. Non aveva detto, dopo la sfuriata con Dazn, che avrebbe parlato solo con Sky e Rai? Non se la passa meglio Sarri, fuori da tutto e arrivato a fine corsa con la Lazio, che ha perso pure in casa con l’Udinese. Mentre la Roma di De Rossi vola: non un buon segno per Maurizio. Che però oggi non ha nulla da perdere anche in caso di esonero, esonero che un anno fa rischiava - forse - Simone Inzaghi, che però se domani non passa sarà ricordato come autore di una grande stagione in A e di un percorso deludente in Europa, ai limiti della parola FALLIMENTO.

