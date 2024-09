TACKLE DURO – Il derby dei media su Theo e Leao contro Fonseca e Di Canio

La sinistra riparta da Rafael Leao, che ieri ha risposto alle critiche ricevute su Sky da Paolo Di Cacio. Il perché il portoghese sia stato nel mirino mediatico è ormai di dominio pubblico: sabato contro la Lazio lui e Theo Hernandez non sono andati a fare il cooling break con l’allenatore e i compagni, una scena che ha sancito anche in modo visivo la spaccatura che c’è all’interno dello spogliatoio del Milan con i due calciatori più forti della rosa che, messi in panchina nella gara dell’Olimpico, decidono anche quando entrano di far vedere a tutti che loro con Fonseca non ci parlano. Va bene, siete fighissimi. Però ci sarebbero anche i compagni e voi sareste in uno sport di squadra, quindi se qualcosa non va la si affronta tutti insieme come un gruppo, non come una banda di solisti che vanno ognuno dove gli pare. Già sabato sera si parla anche dell’assenza di Ibra, della sua misteriosa vacanza comparsa su un tweet di Milannews e scomparsa pochi minuti dopo, come se King Z si sia arrabbiato: certo è che Maldini non andava in vacanza quando c’erano le partite, sapeva presenziare tra spogliatoio e tribuna, ed è per questo che poi il Milan oggi fa più fatica a tenere la barra dritta: Fonseca non conosce bene il gruppo come Pioli, Zlatan non ha la stessa esperienza di Maldini in società.