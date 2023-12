TACKLE DURO – Il derby dei media sugli aiutini all’Inter

Juve, Milan e Napoli Twitter scatenate contro l’arbitraggio di Massa che ora rischia lo stop: ma ci sono anche i deferimenti di Thiago Motta e Mourinho. Ora che la Juve non vince più si può parlare di arbitri serenamente

Redazione Derby Derby Derby

di Roberto Dupplicato -

Ci avevano detto che era l’alibi dei perdenti, ma ora Tuttosport parla in prima pagina di un Inter con gli aiutini: evidentemente i casi arbitrali esistono ma, se esistono, esistono per tutti… anche per la Juve, non solo per le altre squadre: quindi bravo Tuttosport, ma speriamo non sia attento a giorni alterni. Premessa doverosa per tutti quelli che in questi anni hanno avvelenato il dibattito e non lasciato esprimere liberamente nessun tipo di critica rispondendo sui social con isterismo, acidità, acrimonia, frustrazione.

La situazione attuale...

L’Inter però vince a Napoli e sembra molto, molto più forte di quello che sono le avversarie, che però in classifica le stanno ancora attaccate ai talloni. Ha vinto da grande squadra senza prendere gol anche perché il suo portiere ha fatto miracoli, ma va detto che la prova in trasferta è stata davvero di grandissimo maturità. Nonostante questo le polemiche arbitrali sulla gara di Napoli ci sono ancora, e vanno a chiudere quello che è stato in generale un brutto weekend per gli arbitri, cominciato con le ingiustificate polemiche di Mourinho e proseguito con i deferimenti che hanno riguardato anche Thiago Motta del Bologna, esploso dopo il caso Nasca col dossier con “6 errori”. Mala tempora.

Gli arbitri sbagliano e lo fanno ovunque, succede pure in Premier League con Haaland scatenato che diventa oggetto di meme per la sua furia contro il fischietto Hooper, che ha inspiegabilmente fermato un suo compagno di squadra del City lanciato a rete contro il Tottenham sul risultato di 3-3: finito il tenpo. Ma quello che è successo a Napoli potrebbe avere una coda di polemiche e squalifiche, visto che nel tunnel pare ci siano stati un po’ di eccessi. Sulle nostre TV e sui nostri giornali è successo di tutto e Massa è stato bocciato, così come gli assistenti al var.

La prossima partita il Napoli giocherà contro la Juventus, e già sui social bianconeri i tifosi stanno mettendo le mani avanti su quello che potrebbe succedere: è così torniamo noi dovevamo cominciato ma se per anni i tifosi ha la Juve ci hanno detto che gli arbitri sono l’alibi dei perdenti perché adesso temono gli arbitraggi? In tutto ciò abbiamo visto Mourinho parlare in portoghese (chissà se lo farà con Chinè?, Mazzarri non presentarsi in conferenza ed è finita a schifìo pure Udinese-Verona. Insomma, tutti scontenti: il che comunque è abbastanza democratico.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.