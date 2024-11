TACKLE DURO – Il derby dei media sugli interisti ancora innamorati di Antonio Conte

Simone Inzaghi fu la terza scelta dopo l'addio di conte il no di allegri eppure oggi gli interisti fingono di amarlo più di quanto abbiano amato lo juventino Conte

Molti interisti non ne sono ancora usciti e, come direbbero i ragazzi di oggi, sono dei sottoni per Antonio Conte, colpevole di averli lasciati. Attenzione, non sono tutti così ma, per farvi capire quanto siano ancora innamorati di Antonio Conte, che se ne andò quattro stagioni fa lasciando l'Inter senza allenatore, bisogna arrivare a capire i cuori spezzati dei tifosi dell'Inter, che oggi tifano addirittura per Gasperini...

Quando Conte lasció l'Inter e gli interi col cuore infranto...

Marotta prese il telefono e chiamò Allegri perché , evidentemente, per lui e per il club Simone Inzaghi era solo la terza scelta, più forte di lui c'erano i dubbi sul suo reale valore in vetta. Dubbi che Marotta faceva bene ad avere visto che Simone Inzaghi, un Allegri che finora non ce l'ha fatta, in 3 stagioni con la squadra più forte di tutte vince solo uno Scudetto, veramente poco e veramente tardi, visto che Pioli, Saelemakers e Calabria vincono il tricolore prima di lui e davanti a lui, che non seppe gestire le energie nervose della squadra che usci agli ottavi di Champions e fece una figuraccia in A che ancora in società fanno fatica a digerire.

La grande fortuna di Inzaghi però arriva dall'Europa: Spalletti e il Napoli fanno il vuoto in campionato ma, quando Marotta è davvero furibondo, le stelle danno una mano a Simone, e gli regalano un cammino da Europa League ma in Champions. E quindi con Benfica, Porto e Milan. Tra pali e miracoli di Onana Inzaghi rompe con Lukaku e lo lascia in panchina in Finale di Champions. Non sa usare il belga ma vince lo Scudetto con Thuram, che ora viene considerato dai tifosi nerazzurri come il miglior attaccante della Serie A.

Sia chiaro, su Inzaghi sopra si è scherzato: ovvio che sia un ottimo allenatore e tra i migliori della Serie A, meno vero che abbia tutti questi spasimanti esteri: i tifosi nerazzurri lo amano ancor di più del suo reale valore per quello che per loro Inzaghi rappresenta. Lasciati da Conte, il bello o la bella e impossibile, almeno stanno con un tipo tranquillo, che non ti fa battere il cuore, ok, ma che non ti lascerà mai. L'Inter con Conte poteva vincere di più ma oggi l'interista medio preferisce Inzaghi. Chi si accontenta gode, così così.