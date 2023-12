TACKLE DURO – Il derby dei media sui tifosi juventini che ora parlano di arbitri

Per nove anni ci hanno detto che l'arbitro era "l'alibi dei perdenti" e chiamavano gli altri "frustrati", ora lamentano favori per l'Inter e ce l'hanno col Var, solo gli stupidi non cambiano idea

Redazione Derby Derby Derby

di Roberto Dupplicato -

Gli arbitri per 9 anni non hanno mai sbagliato. Non hanno sbagliato con Pjanic, che ha dato un pugno in faccia a Rafinha e non ha visto neanche un giallo, perché Orsato era troppo vicino e non poteva vedere bene il cazzottone e il calcio che tutti a San Siro hanno visto. Può capitare, è come al cinema: se ti siedi troppo vicino lo schermo si vede male. Qualcuno dirà che al cinema si vede male da vicino perché l'immagine è bidimensionale e proiettata sullo schermo, ma evidentemente vi stanno prendendo in giro. Orsato come arbitro è oggettivamente bravissimo, ha fischiato in finali di Champions e ai Mondiali. Quello che era evidente dalla tv per i giocatori del Napoli che guardavano la partita in albergo a Firenze, non era chiaro per il direttore di gara.

Succede, e lo scudetto andò a Torino

Poi Pecoraro ha chiesto l'audio del var, ma non l'ha ascoltato. Può capitare. Come è capitato il "gol di Muntari" quando Tagliavento, sul Milan in vantaggio 1-0 contro la Juve non ha visto che Muntari aveva fatto il 2-0 di almeno 50 centimentri. Anche in quel caso tutto San Siro ha esultato, tutti a casa hanno visto che era gol ma gli arbitri non l'hanno visto. Capita, basta polemiche. Dicevano opionionisti e tifosi della Juve che andavano in tivvù. Poi c'è stato un rigore dato da Massa alla Juve quando si era ben oltre il 90°: il mani di De Sciglio, che all'epoca giocava nel Milan non è chiaro, non c'è il var ma per Massa è rigore netto. Batte Dybala, vince la Juve e Donnarumma esce urlando "sempre loro", chissà perché, visto che le decisioni arbitrali controverse non sono mai successe. Nemmeno quando Garcia ha fatto il violino e ha detto che l'area di rigore della Juve è di 17 metri pensando di fare il simpatico e arrivò secondo (pure là) perché già Mourinho aveva notato qualcosa e aveva parlato di area di rigore da 25 metri.

Ma Mou è un provocatore, quello che adombrava il "grande scandalou" per mettere le mani avanti, mica è stato davvero stangato da fischietti e sistema arbitrale. Si sono arrabbiati per decisioni arbitrali anche Mazzarri a Pechino e Benitez, che coniò l'hashtag #cipuòstare per sottolineare tutti i casi che (casualmente) riguardavano la Juve. Mitologica anche la diffida di Bonucci che durò per 10 giornate e, ma tu guarda il caso, durante un infortunio di Chiellini: Leo entrò a gamba tesa su Destro e rischiò il rosso, ma non venne ammonito e la partita dopo decise il match con l'Inter. Per vedersi sventolare un giallo è dovuto andare con toni minacciosi a fare testa a testa con Rizzoli. Ma anche quello è uno di quei casi che non rientrano negli errori arbitrali, come quando Chiellini diede un pugno in faccia a Belotti o ruppe la gamba a Bergessio, entrate dure del nostro KING KONG, e chi si lamenta è un piagnone! No, gli errori arbitrali non sono mai esistiti, se ne sono lamentati letterlamente tutti, da De Laurentiis a Guardiola "la Juve non può parlare di arbitri, dai"... Eppure oggi scopriamo che, per loro, la Juve è penalizzata, sennò Allegri avrebbe già vinto lo Scudetto con Miretti.

Ovviamente spiace moltissimo per tutti i tifosi juventini perbene, che sono la maggioranza e che non si riconoscono in questo atteggiamento aggressivo e provocatorio di alcuni opinionisti e giornalisti. Sono persone che ci sono restate male per calciopoli ma con la propria società, persone normali e buone che la parte tossica della narrazione bianconera sta cancellando. Chi è contrario alle telecamere? Chi non vuole la trasparenza? Viva il Var, anzi, che diventi sempre più presente, che non sia un demerito per gli arbitri andare a rivedere. Gli errori arbitrali capitano, ma se la parte di opinionisti juventini tossici accusano gli interisti di vincere "rubando" stanno dicendo che per 9 anni lo hanno fatto loro: e invece qui non ha rubato nessuno, anzi è proprio brutto fare come titola Tuttosport "Juve, ti fai dire che rubi", o parlare di "Aiutini" e "Rigorini" per l'Inter. Dov'erano per 9 anni?

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.