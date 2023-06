TACKLE DURO – Il derby dei media sul finale di stagione e l’addio a Berlusconi

Berlusconi ci lascia a verdetti stagionali ormai incontrovertibili, se ne va uno dei presidenti più vincenti del calcio mondiale con i suoi 29 trofei in 31 anni tra cui 5 Champions, il Monza portato in A e vicino all’Europa, gli schemi sul portiere che la deve buttare in avanti per cercare il gol. All calcio sicuramente Berlusconi mancherà tantissimo, come ai giornalisti che in questi anni lo anno inseguito nelle mitologiche cene post partita del Milan, quando si faceva tardi perché al ristorante ci si divertiva a cantare. Finisce un’era, e sabato si è chiusa pure la stagione con Guardiola che finalmente ha vinto la Champions senza Messi e l’Inter che ha perso una Finale giocata come ogni tifoso vorrebbe, gol a parte. Finisce male per le italiane, Inter e Viola beffate da inglesi che fanno le italiane e la Roma che ha trovato nell’arbitro Taylor un uomo non di Manica larga. Rimpianti e pianti, post social e tanti complimenti che sanno di quell’odioso sapore del “grazie lo stesso”, che sa di sconfitta e di ingiustizia e che è difficile mandare giù. Riusciremo ad avere tre squadre in finale nelle tre coppe?