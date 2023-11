TACKLE DURO – Il derby dei media sulla fuga di Inter e Juve

Mancava al campionato un duello in vetta fra Inter e Juventus, fa tanto anni ‘90 che ci si casca dentro con un pacco di nostalgia. Dietro il Milan è in crisi, il Napoli rincorre e le romane vivono picchi di felicità a momenti e destino incerto, come cantava Renato Carosone. E così, quasi per caso o perché è naturale per Juve e Inter duellare, ecco che Inzaghi e Allegri possono davvero giocarsi lo Scudetto. Va detto che per Milan e Napoli ci sarebbe tempo e possibilità di tornare in corsa: ma le due squadre sembrano avere problemi in panchina che non vogliono risolvere. Garcia è appena arrivato e merita fiducia, Pioli ha convinto spesso e, nella stagione in cui è stato allontanato Maldini, cacciare pure lui esporrebbe moltissimo la società alle critiche dei tifosi, che sono avvelenati pure per il brutto cammino in Champions, con il rischio di essere sbattuti fuori tra i fischi per Donnarumma. Stasera è senza appello. Stessa situazione per la Lazio col Feyenoord: situazione in classifica da ribaltare perché gli olandesi hanno vinto 3-1 due settimane fa e sono balzati in vetta alla classifica. Mou, Gasp e la Fiorentina hanno l’Europa più piccola e meno problemi.