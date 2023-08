Tutti i derby di mercato della settimana by Schira: Arabia, c’è chi dice no…

L'orgoglio di Chiesa e Lautaro legati alla Serie A, le offerte arabe all'esame del Napoli. Ma anche una Fiorentina letteralmente scatenata...

di Nicolò Schira

Gli arabi vogliono comprarsi la Serie A. Continua l’assalto dei club sauditi ai gioielli del nostro campionato. L’ultimo a volare nel campionato saudita é stato Roger Ibanez, che ha lasciato la Roma per 35 milioni (bonus inclusi) e guadagnerà 10 milioni a stagione.

Il prossimo potrebbe essere Piotr Zielinski del Napoli

Sembra Fantacalcio ma in realtà è cronaca di tutti i giorni, sul centrocampista polacco pronti 25 milioni per gli azzurri e un triennale da 15 a stagione al giocatore. Difficile, per tutti, dire di no a certe cifre. Il pericolo maggiore per il club di De Laurentiis riguarda però Victor Osimhen, per il quale l’Al Hilal continua a rilanciare. L’ultima proposta da urlo per il centravanti nigeriano è la seguente: 50 milioni annui fino al 2026 con opzione per il 2027. Economicamente non c’è gara col rinnovo quadriennale da 8 milioni a stagione offerto da ADL, che però per cederlo chiede 180-200 milioni e ha già declinato la prima offerta ufficiale da 120. Se ne riparlerà. In caso di addio di entrambi il Napoli andrà all’assalto di Gabriel Veiga (Celta Vigo) e Jonathan David (Lille).

C’è anche chi dice no alle sirene dei petrodollari sauditi

È il caso di Lautaro Martinez che ha declinato un quadriennale da 60 milioni annui e ora si aspetta il rinnovo fino al 2028 dall’Inter (stipendio da 7,5 milioni). Un altro rifiuto eccellente è arrivato da Federico Chiesa, che un mesetto fa ha respinto il corteggiamento dell’Al Ahli disposto a dare all’ex Fiorentina un triennale da 20 milioni a stagione. Chiesa ha scelto di restare alla Juventus e ha detto no pure ad Aston Villa e Newcastle.

Bianconeri sempre al lavoro per definire lo scambio tra Romelu Lukaku (un altro che ha respinto i sauditi…) e Dusan Vlahovic. I Blues sono pronti a mettere sul piatto un conguaglio di 30 milioni a fronte dei 40 richiesti dai bianconeri, che stanno pure definendo la cessione di Denis Zakaria al Monaco per 18 milioni; mentre per McKennie ha sondato il terreno il Bournemouth. Denari utili per completare la rosa con un esterno destro e un altro centrocampista. Ma torniamo all’Inter: blindato Inzaghi fino al 2025, preso Samardzic (in settimana la firma), e ingaggiati i portieri Sommer e Audero, ora Marotta e Ausilio devono trovare la punta. La sensazione è che possa esserci una sorpresa davanti, visto che Morata va verso la permanenza all’Atletico Madrid e l’Arsenal spara alto per Balogun (vogliono 50 milioni). Sullo sfondo i nomi di Beto, Taremi e Zapata, quest’ultimo cercato anche dalla Roma. Il preferito di Mourinho rimane Arnautovic (Bologna), mentre Pinto continua il pressing sul Santos per il giovane Marcos Leonardo.

Milan invece molto attivo sul fronte uscite: De Ketelaere è diretto all’Atalanta, Ballo Touré al Werder Brema, mentre per Messias e Origi non c’è nulla di rovente al momento ma entrambi sono fuori dai piani di Pioli. Per Krunic la situazione è semplice: il Milan non vorrebbe cederlo e valuta solamente offerte intorno ai 15 milioni. Il Fenerbahçe ha offerto quattro anni al doppio dello stipendio attuale al bosniaco, ma la prima proposta (5 milioni) è stata rispedita al volo al mittente. In arrivo un rilancio intorno agli 8-10, ma la sensazione è che ne servano di più. Anche perché i sostituti costano (Dominguez o De Roon) e altrimenti l’operazione non avrebbe molto senso per il club di via Aldo Rossi, che può promuovere il giovane classe 2005 Bartezaghi come vice Theo e lavora al rinnovo di Maignan fino al 2028 con ritocco dell’ingaggio a 5 milioni annui. Infine scatenata la Fiorentina che piazza un tris di colpi: fatta per Christensen (5 milioni più bonus all’Hertha Berlino), Nzola (10 milioni più bonus allo Spezia) e Beltran (20 milioni al River Plate). Colpi finanziati dalle vendite di Cabral (al Benfica per 20 milioni più 5 di bonus) e Amrabat (lo aspetta il Manchester United per 28-30 milioni).