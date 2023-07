Tutti i derby di mercato della settimana by Schira: da Mbappé ad Amrabat

Trattative bollenti come il caldo di questi giorni. In Italia e all'estero molti affari son ben indirizzati...

C’è chi dice no ai (tanti) soldi provenienti dall’Arabia Saudita. La cascata di petrodollari non ha sedotto Kylian Mbappé, che vuole restare in Europa e andare al Real Madrid, con cui ha già un accordo fino al 2030 da 100 milioni a stagione. Florentino Perez vorrebbe prenderlo a zero nell’estate 2024, ma potrebbe anticipare i tempi. Ovviamente senza però spendere i 200 milioni richiesti dal PSG. La partita a scacchi é appena incominciata.

Chi ha detto no ai sauditi é anche Paulo Dybala, sempre più vicino al rinnovo con la Roma fino al 2026 con opzione per il 2027. La Joya avrà un nuovo ingaggio da 6 milioni annui più 1,5 di bonus: intesa vicina, intanto il fantasista argentino nei giorni scorsi ha detto no a un triennale dell’Al Hilal che gli proponeva uno stipendio da 20 milioni a stagione. Gli stessi a cui sta dicendo di no Ciro Immobile. L’Arabia lo tenta, ma il suo cuore dice Lazio e per questo il capitano biancoceleste potrebbe prolungare presto fino al 2027 (4,5 milioni annui più bonus). Un rinnovo a vita con il club di Lotito, pronto a blindare anche Mattia Zaccagni fino al 2028 (salario da 3 milioni annui).

Aveva detto no alle tentazioni saudite un mese fa pure Franck Kessié: niente Al Ahli per il mediano in uscita dal Barcellona e finito nel mirino della Juve, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Lavori in corso. Gli stessi che stanno portando Piotr Zielinski a rinnovare con il Napoli fino al 2026. Anche il polacco ha ringraziato ma cestinato le avance arabe dell’Al Ahli. Restando in tema di rifiuti eccellenti: anche Sofyan Amrabat aveva detto no allo sbarco nel calcio saudita. Il mediano della Fiorentina é vicino al Manchester United che vuole fare shopping in Italia e prepara l’assalto a Rasmuss Hojlund dell’Atalanta, con la Dea che ha già trovato il sostituto: fatta per El Bilal Touré dell’Almeria per 30 milioni (bonus inclusi).

Infine le due milanesi: domani sarà il Chukwueze-day (quinquennale da 3,6 milioni a stagione) per il Milan che strige per Musah (Valencia) e tiene d’occhio Gourna-Douath (Salisburgo). Valigie pronte - dopo Gabbia andato in prestito secco al Villarreal- per Rebic (valuta il presitto al Besiktas), Adli (piace a Lille e Rennes), De Keteleare (si cercano acquirenti dopo il no del belga al PSV) e Origi (sondato da West Ham e Crystal Palace). Mentre l’Inter é pronta a chiudere la telenovela Yann Sommer (accordo biennale) non appena il Bayern Monaco in settimana prenderà un sostituto (in lista Raya e Bounou). I nerazzurri inoltre vogliono prenotare Lazar Samardzic giocandosi la carta Giovanni Fabbian nell’operazione, mentre la cessione di Gosens (c’è il Wolfsburg caldo) può dare il via libera all’assalto nerazzurro per Carlos Augusto (Monza).