Tutti i derby di mercato della settimana by Schira: i rinnovi del Napoli, il piano Schuurs dell’Inter

Trattive sul filo di lana, tra movimenti a domino, piani A e piani B. Mercato in dirittura, polsi freddi e nervi saldi...

Redazione DDD Direttore responsabile

di Nicolò Schira -

Un consiglio spassionato per oggi dovesse viaggiare in direzione Roma: prendete l’alta velocità ferroviaria ed evitate gli aeroporti. Nel pomeriggio infatti previste invasioni di massa a Ciampino e Fiumicino, dove rispettivamente sbarcheranno i grandi colpi di Roma e Lazio: Romelu Lukaku e Matteo Guendouzi. Big Rom costerà 6 milioni di prestito e 7,5 più bonus d’ingaggio. Un affare. Mentre il mediano francese arriverà in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto a 12 più bonus. Per lui contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione. E non finisce qui per le romane: Mourinho sogna un nuovo portiere e ha sondato il terreno per Hugo Lloris in uscita dal Tottenham (pista difficile ma tutta la dirigenza giallorossa di trova a Londra…).

Lotito invece vorrebbe regalare Leonardo Bonucci a Sarri (un po’ freddino su questa possibilità)

L’ex capitano della Juventus ha infatti messo in stand-by l’Union Berlino poiché puntare a restare in Italia, dove ha raccolto pure l’offerta del Genoa. Priorità al momento verso la Lazio, ma Gilardino sta provando a convincerlo. A proposito di uscite bianconere: la Juve può cedere Kostic che ha estimatori in Premier League e Bundesliga. Prezzo fissato: 15 milioni. Da valutare anche la posizione di Moise Kean; mentre si cercano acquirenti per McKennie e Pjaca. Insomma, Giuntoli avrà un bel lavoro da fare in questi ultimi 4 giorni. In entrata caccia a un esterno destro. Se dovesse partire Kean, arriverebbe una punta. Possibili conferme invece per Miretti e Nicolussi Caviglia, nonostante le tante richieste di prestito ricevute. Manca solo la firma (attesa oggi) per Kaio Jorge in prestito al Frosinone. Il Napoli ha preso Lindstrom in prestito oneroso (5 milioni) con l’obbligo di riscatto a 20 (bonus inclusi): oggi visite mediche e firme di rito. Stoppata intanto la partenza di Gaetano, che piaceva in prestito a Frosinone, Empoli e Verona. Gli azzurri lavorano a parecchi rinnovi: in agenda ci sono quelli di Osimhen (2026), Zielinski (2026), Politano (2026) e Kvaratskhelia (2028).

Volgiamo ora lo sguardo su Milano, dove il Milan sta provando l’affondo decisivo per piazzare il colpo Mehdi Taremi: col giocatore c’è già una bozza d’intesa per un triennale da 3 milioni annui più 1 di bonus; mentre per il Porto sono pronti 18 milioni (15 più 3 di bonus). Basteranno? Vedremo. Al momento i lusitani ne vogliono almeno 22. Lavori in corso. Nel frattempo i rossoneri lavorano alacremente sul fronte delle uscite: Saelemaekers va al Bologna in prestito con diritto di riscatto; mentre per Origi c’è il pressing del Burnley dell’amico e connazionale Kompany. Una pista che può infiammarsi nelle prossime ore. Le stesse che potrebbero riaprire al trasferimento di Ballo Tourè al Werder Brema. Chi invece rimarrà a Milanello è Yacine Adli: sará lui il sesto centrocampista rossonero. Dovesse arrivare Taremi, Colombo andrebbe in prestito al Monza che sta cedendo Petagna al Cagliari.

L’Inter invece aspetta una risposta dal Bayern per Pavard e tiene in caldo Schuurs (Torino) come piano B. Non a caso il Toro è tornato alla carica per Hien (Verona). Tradotto: meglio avere già un’alternativa in caso di cessione dell’olandese, che Cairo e Vagnati vorrebbero trattenere in granata a meno di offerte superiori ai 30 milioni. Il club torinese vuole pure Soppy dall’Atalanta, che è vicina a Holm dello Spezia. Da Bergamo potrebbe partire pure Zortea che piace al Genoa, rimasto al palo dopo il no del Napoli per Zanoli. Infine Sergio Ramos è a un passo dal Galatasaray: pronto - in caso di ingresso in Champions League - un annuale da 10 milioni con opzione per la stagione successiva.