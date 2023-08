Tutti i derby di mercato della settimana by Schira: Inzaghi blindato, Jovic piano B Milan

Colpo Pavard. Moncada vota Broja. Napoli-Gabriel Veiga, problemi diritti di immagine. Miretti per il momento resta alla Juventus.

Redazione Derby Derby Derby

di Nicolò Schira -

L’Inter piazza il colpo Benjamin Pavard per 33 milioni (bonus inclusi) e regala a Simone Inzaghi il difensore tanto agognato. Domani dovrebbe essere il d-day dello sbarco del francese a Milano, che siglerà un quinquennale da 5 milioni a stagione. L’accordo iniziale prevedeva quattro anni di contratto, ma dopo l’ultimo rilancio nerazzurro che ha sfondato il muro dei 30 milioni, il club ha optato per un legame ancor più lungo con l’ex Stoccarda. E non finisce qui, perché Marotta e Ausilio hanno già bloccato Alexis Sanchez pronto a tornare per completare l’attacco. Contratto di un anno da 2,5 milioni netti più bonus per El Niño Maravilla che rimpiazzerà il Tucu Correa appetito da Torino e club spagnoli. Lo stesso Toro oggi definirà l’acquisto di Valentino Lazaro dai nerazzurri per 4 milioni più bonus e il 10% sulla futura vendita. I dirigenti interisti, inoltre, - dopo aver rinnovato il contratto di Simone Inzaghi fino al 2025 con opzione per il 2026 (guadagnerà circa 6 milioni annui) - sono pronti a blindare Lautaro Martinez e Dimarco in autunno coi prolungamenti fino al 2028.

Da una sponda all’altra del Naviglio

Dove oggi il Milan accoglie Marco Pellegrino dal Platense (operazione da 5 milioni bonus inclusi più il 10% sulla futura vendita). In uscita Caldara (si attendono offerte), Saelemaekers (sondaggi di club spagnoli e inglesi), Origi (ha chiesto informazioni lo Sheffield United per un prestito) e Ballo Tourè (da un mese e mezzo riflette sulla destinazione più gradita, il Milan ha intesa col Werder Brema per 4 milioni). Al posto del laterale mancino senegalese verrà promosso in pianta stabile in Prima Squadra il giovane Davide Bartesaghi. Davanti invece può arrivare ancora una ciliegina last minute: Colombo fa gola al Monza in prestito e piace pure a Genoa, Salernitana e Cagliari, dovesse partire il preferito di Moncada rimane Broja (Chelsea), con Jovic (Fiorentina) piano B. Il serbo si accontenterebbe di un biennale; mentre il nome di Azmoun (Bayer Leverkusen) non convince granché dalle parti di via Aldo Rossi.

Non convince neppure dalle parti di Trigoria il nome di Mason Greenwood (Manchester United), proposto senza successo alla Roma che ha scelto Duvan Zapata. I giallorossi hanno l’accordo con il colombiano per un triennale da 2,7 milioni annui. Cosa manca per chiudere? Il via libero definitivo dell’Atalanta. Sul piatto 9 milioni (bonus inclusi), ma Gasperini dopo l’infortunio di El Bilal Tourè non vorrebbe perderlo e chiede un’altra punta per cedere Zapata e Muriel (vicino al Monza). Parti al lavoro per sbloccare l’affare. Restando sulle sponde del Tevere, passiamo in casa Lazio dove Lotito progetta un colpo a centrocampo. Nel mirino Samardzic (in prestito con obbligo di riscatto dall’Udinese) e Guendouzi (più abbordabile, visto che il Marsiglia per 13-15 milioni lo vende). Il Napoli spera di sistemare invece le ultime controversie relative all’operazione Gabriel Veiga: col giocatore ballano alcuni aspetti relativi ai diritti di immagine; mente col club spagnolo ci sarebbe la questione relativa a bonus e percentuale sulla rivendita da aggiustare. Anche gli appassionati del Fantacampionato sono in fervente attesa.

Juventus scatenata sul fronte cessioni: Gonzalez va alla Samp, Kaio Jorge al Frosinone e Correia al Gil Vicente. Tutti rigorosamente in prestito secco. Ora i bianconeri cercano sistemazione a Pjaca (piace al Karagumruk), Soulè (nel mirino del Feyenoord ma non c’è intesa sulla formula) e Bonucci (Union Berlino in pressing, anche se lui preferirebbe la Lazio…). E Miretti? Al momento resta nonostante il corteggiamento del Monza per il prestito. A fine mese la decisione definitiva. Molto dipenderà dalle entrate: se non dovesse arrivare nessuno in mezzo al campo, potrebbe anche restare. Insomma, ostacoli non insormontabili anche se il rallentamento nei lavori c’è stato. Infine uno dei migliori portieri dell’ultimo Mondiale - nonostante sia stato accostato per settimane a club italiani - Livakovic è pronto a firmare per il Fenerbahce.