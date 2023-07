Tutti i derby di mercato della settimana by Schira: Morata, il duello è fra Roma e Inter

E non finisce qui: i rossoneri stringono per Danjuma (Villarreal) in prestito con diritto di riscatto e avanzano nella corsa a Musah (Valencia), che ha messo in stand-by il West Ham per aspettare il Diavolo. In uscita può scaldarsi la pista Messias-Torino, mentre Rebic (fuori dai piani di Pioli) ha detto no a un paio di soluzioni tra Turchia e Arabia Saudita, dato che vorrebbe tornare in Bundesliga. Attaccanti protagonisti assoluti: la Lazio é alle prese con la tentazione saudita di Ciro Immobile, al quale hanno offerto 60 milioni in tre anni per andare a giocare in Arabia.