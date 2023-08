Tutti i derby di mercato della settimana by Schira: Sensi può restare, Broja a fine agosto

Il caso Bonucci: se Lotito darà il via libera dopo le titubanze di una mese fa, il destino del capitano della Nazionale può tingersi di biancoceleste.

di Nicolò Schira -

La Roma si candida al titolo di regina del Ferragosto: fatta per gli arrivi di Leandro Paredes e Renato Sanches dal PSG, ora i giallorossi vogliono piazzare un’altra doppietta. Questa volta in attacco con Duvan Zapata dall’Atalanta (in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni) e il giovane Marcos Leonardo del Santos (ha chiesto ancora una volta la cessione e vuole andare in giallorosso). E non finisce qui: Pinto lavora per consegnare a Mourinho anche un nuovo difensore: piace Solet del Salisburgo.

Anche in casa Atalanta dove - oltre a De Ketelaere dal Milan - sono in arrivo pure Hien (Verona) e Holm (Spezia). Intanto la Dea fa il pieno dalla cessione con le vendite di Latte Lath al Middlesbrough per 6,5 milioni (bonus inclusi) e Demiral all'Al Ahli per 20 milioni. Il centrale turco firmerà un triennale da 10 milioni annui e troverà come compagno di squadra di Piotr Zielinski in arrivo dal Napoli per 32 milioni (per il polacco di tre anni di contratto a 15 milioni a stagione). Denari che De Laurentiis reinvestirà su Gabriel Veiga: offerti 35 milioni più bonus e il 10% sulla rivendita al Celta Vigo, che sembra pronto ad accettare. Il gioiello spagnolo ha l’intesa totale col club azzurro per un quinquennale da 2,2 milioni annui. Molti meno di quelli che guadagnerà Victor Osimhen pronto a rinnovare fino al 2026 con opzione per il 2027: per il nigeriano stipendio da 12 milioni (bonus inclusi) annui e clausola rescissoria da 150 milioni. In settimana prevista la firma.

A proposito di attaccanti: domani la firma di Marko Arnautovic con l’Inter (biennale da 3 milioni annui), che lo preleva in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 8 dal Bologna. Oggi all’ora di pranzo prevista una nuova call tra l’entourage di Lazar Samardzic (multiforme come un camaleonte) e la dirigenza interista: siamo al dentro o fuori. Il giocatore e l’Udinese vogliono chiudere l’accordo, ma non c’è ancora intesa tra Zhang e il papà Mladen sulle commissioni. Ieri poi è stato detto all’agente di Stefano Sensi di non affannarsi a spostarlo. Tradotto: rimarrà a Milano se entro 24-48 ore non arriverà la firma di Samardzic. I nerazzurri, inoltre, pensano a Chalobah per la difesa (il Chelsea però deve aprire al prestito con diritto o obbligo condizionato).

Restando in casa londinese: il Milan ha chiesto Armando Broja in prestito. Operazione che può decollare a fine agosto, quando i Blues avranno preso un’altra punta. Occhio sempre a Lukaku: Big Rom resta in orbita Juve che adesso lavora su questo fronte a fari spenti. La stessa Juve spera che Bonucci possa accasarsi altrove il prima possibile ed è disposta a contribuire con una lauta buonuscita. Leo ha in mano una proposta dell’Union Berlino che non lo scalda particolarmente: il suo desiderio resta quello di continuare a giocare in Serie A. Il tentativo con la Fiorentina orchestrato dal suo agente Lucci (anche a causa del tam tam mediatico di domenica) non è decollato, ma ci sono altre strade: la più gradita porta alla Lazio che gli permetterebbe di giocare la Champions avvicinandosi a casa (il centrale è di Viterbo). Si sussurra pure di una una chiacchierata con l’Atalanta in caso di partenza di Palomino.

Infine uno sguardo all’estero, dove l’Aston Villa è in chiusura per Nicolò Zaniolo. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per 25 milioni complessivi più 5 di bonus. Il giocatore ha già detto si a Monchi e oggi è previsto lo scambio di documenti col Galatasaray. Il Golden Boy classe 1999 riparte dalla Premier League. Sarà la volta buona per vederlo al top?