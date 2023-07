“Amarsi ancora”: presentata la campagna abbonamenti 2023-24 della Cremonese

Dopo i 7mila 500 abbonati nell’ultimo campionato, le tariffe sono particolarmente vantaggiose: il pacchetto che include le 19 gare casalinghe del prossimo campionato di Serie Bkt in Curva Sud “Erminio Favalli” e Distinti è acquistabile per le tariffe intero allo stesso prezzo della stagione 2019/20 (rispettivamente 125 euro e 300 euro), mentre la società ha scelto di proporre adeguamenti minimi negli altri settori in vendita.

A beneficiare della politica dei prezzi sostenibili saranno anche i nuovi abbonati, che aderendo alla campagna sottoscrizioni 2023/24 potranno risparmiare complessivamente 120 euro per assistere alle 19 partite della Cremo dalla Curva Sud “Erminio Favalli” rispetto al valore nominale del biglietto emesso per le singole partite e 125 euro nel caso del Settore Distinti. Tariffe scontate anche per Donne, Over 65, Giovani (dal 2005 al 2008), Junior (dal 2009 al 2019) e studenti Universitari (nati dal 1 gennaio 1997 in poi).