Denunciato per violenza, un ex Perugia va dietro le sbarre!

Un trascorso da professionista in Spagna tra club e nazionale. Oggi Javier è dietro le sbarre…

Nove mesi di carcere dopo la denuncia per violenza presentata da una donna. Ora Javier De Pedro dovrà scontare la pena detentiva a Martutene.

Inseguito da tempo dalla polizia spagnola, l’ex gicooarr era stato già denunciato per presunte violenze. A riattivare le indagini un’altra reclamo con una donna che lo accusa di maltrattamento e aggressione, una aggressione che le e costata la rottura del radio e dell’ulna. Non rintracciabile dai vari indirizzi di domicilio, Javier è stato bloccato sul posto di lavoro nei pressi di Astigarraga e arrestato. In passato lo spagnolo ha anche vestito la casacca del Perugia nella stagione 2004/2005, collezionando però soltanto una manciata di presenze prima di passare a vestire la casacca dell’IFK Goteborg.