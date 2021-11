Filo diretto Barcellona-Doha: l’esordio di Xavi nel derby contro l’Espanyol

A meno di un inaspettato colpo di scena, Xavi non siederà in panchina sabato in Celta-Barcellona. Venerdì il Barça si reca a Vigo, dove Sergi Barjuan vivrà la sua ultima partita da capo della prima squadra.

Redazione DDD

La prima uscita in panchina di Xavi Hernández come nuovo allenatore del Barça avverrà con ogni probabilità il prossimo 20 novembre nel derby del Camp Nou contro l'Espanyol. Se non dovessero arenarsi le trattative tra il club catalano e Al-Sadd, l'ufficialità oscillerà tra giovedì e venerdì, lasciando nell'aria quando ci sarà la presentazione dell'ex capitano. Quello che è praticamente escluso è che Xavi siederà in panchina allo stadio Balaídos, dove Sergi Barjuan guiderà per l'ultima volta la squadra del Barça sabato pomeriggio sul campo del Celta.

Mercoledì, l'Al-Sadd allenato da Xavi incontrerà l'Al-Duhail secondo in classifica in una partita chiave per la squadra qatariota. Leader con 24 punti, l'Al-Sadd aprirebbe un gap in caso di vittoria e sarebbe con sei punti di vantaggio sul suo inseguitore. Il consiglio di amministrazione del club di Doha ha chiesto che Xavi continui almeno fino a quella partita. E così sarà. L'incontro si concluderà alle 22:00 (ora del Qatar, che è due ore in più rispetto alla Spagna). Pertanto, l'allenatore catalano non potrà recarsi a Barcellona fino a giovedì, a condizione che le trattative tra Barça e Al-Sadd non vengano ritardate più del previsto. Se tutto andrà secondo i piani, l'annuncio ufficiale della firma di Xavi avverrà proprio il 4 novembre.

Il Barça giocherà sabato alle 16.15 al Balaídos di Vigo contro il Celta, ciò significa che Xavi non avrà il tempo materiale per prendere il comando della squadra prima della partita di Vigo, praticamente impossibile per lui sedersi in panchina in Galizia. Dopo Celta-Barça c'è la sosta per la Nazionale, quindi per l'esordio di Xavi si dovrà attendere il 20 novembre nel derby contro l'Espanyol.