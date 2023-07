Il derby può attendere: i presidenti uscenti di Ternana e Perugia a cena col “Viperetta”

Qualche giorno fa la notizia era rimbalzata sul quotidiano online Umbria7, ma al condizionale. Stefano Bandecchi, sindaco e tuttora patron della Ternana fino al closing, Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia in vendita e Massimo “Er viperetta” Ferrero, ex patron della Sampdoria si sarebbero visti il 29 Giugno scorso a cena in un ristorante di Bastia Umbra.

Ebbene, dopo una serie di verifiche incrociate, Calciofere.it è in grado di confermare: Bandecchi, Santopadre e Ferrero si sono effettivamente incontrati in quella data ed in quel posto a cena. In soldoni, è impossibile che Ferrero abbia un ruolo in prima linea, soprattutto perchè la sua vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa, ma resta quella foto col braccialetto rossoverde (sul quale ci sarebbe scritto “presidente”).