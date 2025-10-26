Streaming gratis della partita Inter Under 23-Cittadella: dove vedere la diretta tv live con Bet365

Carmine Panarella 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 15:06)

Il Girone A di Serie C, tra le tante gare interessanti, ci offre lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra InterUnder 23 e Cittadella in un match che vede i padroni di casa leggermente favoriti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE INTER UNDER 23-CITTADELLA IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Inter Under 23-Cittadella in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Inter Under 23-Cittadella” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Inter Under23-Cittadella in diretta live. Il match, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251.

Il momento delle due squadre — Inter Under 23 e Cittadella si affrontano in una sfida importante per le zone alte della classifica. L’Inter Under 23 è quarta con 19 punti, in piena corsa per la vetta, mentre il Cittadella è undicesimo con 12 punti, a metà classifica e in cerca di continuità. La partita promette equilibrio, con l’Inter a fare la partita e il Cittadella pronto a sfruttare eventuali ripartenze.

Le probabili formazioni di Inter Under-23-Cittadella — In campo, l’Inter Under 23, con il 5-3-2, punterà sulla solidità difensiva e sugli inserimenti dei terzini e dei centrocampisti laterali per creare superiorità sulle fasce. Il Cittadella, con il 4-2-3-1, cercherà di controllare il centrocampo e di sfruttare le capacità dei trequartisti dietro l’unica punta per sorprendere la retroguardia nerazzurra.

Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris; Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi; Kamate, Fiordilino, Kaczmarski; Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi

Cittadella (4-2-3-1): Zanellati; Salvi, Redolfi, Gatti, Rizza; Amatucci, Casolari; Zen, Bunino, Gaddini; Castelli. Allenatore: Manuel Iori

Non perdere l’occasione diseguire Inter Under 23-Cittadella in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Inter Under 23-Cittadella in streaming live gratis su Bet365.