Nuovo derby Superclasico al Monumental: River e Boca, nessuno ha segnato più di loro…

Calcio d’inizio previsto alle ore 22 di domenica 3 ottobre e partita trasmessa in chiaro da Sportitalia: il match sarà visibile su SoloCalcio (canale 61 del digitale terrestre), in modalità HbbTV e in streaming su smartphone android.

Redazione DDD

River e Boca si sono affrontati innumerevoli volte e lo faranno ancora una volta oggi nella Liga Profesional 2021. Nel corso degli anni, alcuni giocatori hanno brillato più di altri nel Superclasico, i migliori attaccanti ad esempio del calcio argentino si sono esibiti nella storia per uno di questi due grandi club, e alcuni di loro hanno persino indossato entrambe le divise. Ma brillare in questo derby non è da tutti.

Il capocannoniere di tutti i tempi del Superclasico argentino è Angel Labruna con 16 reti. La leggenda del River Plate è entrata nei libri di storia come uno dei più grandi idoli del club e il suo record sembra essere abbastanza al sicuro. Dietro di lui c'è Oscar Pinino Mas con 12 gol, un'altra icona River Plate che ha collezionato ben 217 gol in 422 partite. Il capocannoniere del Boca nel Superclasico è Paulo Valentim con 10 gol, un attaccante brasiliano che ha avuto i suoi anni migliori giocando alla Bombonera.

Ecco la graduatoria:

Angel Labruna (River Plate) - 16 gol

Oscar Mas (River Plate) - 12 gol

Paulo Valentim (Boca Juniors) - 10 gol

Carlos Morete (River Plate) - 9 gol

Martin Palermo (Boca Juniors) - 9 gol

Roberto Cherro (Boca Juniors - 8 gol

Bernabe Ferreyra (River Plate) - 8 gol