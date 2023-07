Serie B, quanti derby in bilico: ricorsi, grande attesa per il Consiglio federale

Derby in bilico, sembrava certo il ritorno della sfida in B dopo 50 anni fra Como e Lecco: e invece...tutto è tornato in discussione...

Tutti guardano al Consiglio federale del prossimo 28 luglio, che potrebbe anche essere anticipato. In questo momento Perugia e Brescia sono in Serie B, ma Lecco e Foggia non demordono...

Derby che vanno e derby che vengono...

In questo momento sembrano confermati i derby fra Brescia e Cremonese in Lombardia e fra Ternana e Perugia in Umbria...

Ma occhio anche al ricorso del Foggia, se i pugliesi dovessero risalire si potrebbe assistere anche al derby dei rossoneri contro i galletti baresi...