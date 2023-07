Zagabria, curva Dinamo: tagliata la capienza del derby, comunicato contro la Polizia

Oggi venerdì 21 luglio inizia il campionato croato, con il derby della prima di campionato fra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato. La curva dei padroni di casa ha anche pensato ad una marcia di protesta...

I Bad Blue Boys, la curva ultrà della Dinamo Zagabria, hanno rilasciato oggi una dichiarazione in cui hanno espresso la loro insoddisfazione per il fatto che la polizia ha ridotto ancora una volta la capienza della loro curva nel derby della prima giornata di campionato contro l'Hajduk. Si sono anche lamentati del club, che, come hanno affermato, si limita a scrollare le spalle senza lottare per i diritti dei propri tifosi.

Eppure sembra che il club li abbia ascoltati. Vale a dire, la Dinamo ha rilasciato altri 500 biglietti per la tribuna nord inferiore, quindi potrebbe essere piena. È stato inoltre aperto un ulteriore settore della tribuna ovest, il che significa che sono stati messi in vendita gratuita circa mille nuovi biglietti. Ovviamente, il club non potrebbe farlo senza una condivisione da parte della Polizia.

"La prossima volta magari protesteremo invece che andare al derby a tifare"

“Sembra sia diventato normale che ad ogni derby di Zagabria la polizia riduca del 10% la capienza della tribuna nord, senza alcun valido motivo. Non c'è altra spiegazione se non il classico diktat poliziesco “perché lo diciamo noi” che fa sembrare i derby di Zagabria sempre più parate della polizia e non partite di calcio", hanno scritto i Bad Blue Boys nella loro nota.

Ancora: "Se continueranno con misure così insensate, la prossima volta invece di andare al derby sceglieremo una marcia di protesta spontanea per le strade di Zagabria. Ciò che è troppo è troppo!" si legge nella dichiarazione BBB.